Дженнифер Энистон и Джастин Теру разводятся. Комментарий актёров

Американские актеры Дженнифер Энистон и Джастин Теру официально объявили о расставании после двух лет брака. Вместе пара была семь лет.

«Чтобы избежать всех дальнейших спекуляций, мы решили лично объявить о разводе. Это решение, принятое нами еще в конце прошлого года, было взаимным. Мы лучшие друзья, которым развод не помешает оставаться друзьями», − говорится в официальном заявлении актеров.

Энистон и Теру отметили, что решение предать свой развод огласке они приняли для того, чтобы СМИ не спекулировало на этой теме. Бывшие супруги также намекнули, что любая другая информация по этому поводу будет выдумкой.