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Дженнифер Энистон и Джастин Теру разводятся. Комментарий актёров

16 февраля 2018 08:55
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Американские актеры Дженнифер Энистон и Джастин Теру официально объявили о расставании после двух лет брака. Вместе пара была семь лет.  

Дженнифер Энистон и Джастин Теру разводятся. Комментарий актёров -1

  Фото: THR  

«Чтобы избежать всех дальнейших спекуляций, мы решили лично объявить о разводе. Это решение, принятое нами еще в конце прошлого года, было взаимным. Мы лучшие друзья, которым развод не помешает оставаться друзьями», − говорится в официальном заявлении актеров.  

Энистон и Теру отметили, что решение предать свой развод огласке они приняли для того, чтобы СМИ не спекулировало на этой теме. Бывшие супруги также намекнули, что любая другая информация по этому поводу будет выдумкой.  

Дженнифер Энистон и Джастин Теру разводятся. Комментарий актёров -4

 Фото: THR  

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Отношения Дженнифер Энистон и Джастина Теру начались в 2011 году. В 2015 они сыграли свадьбу. До Теру Энистон пережила тяжелые отношения и последующий развод с Брэдом Питтом.  

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