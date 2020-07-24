Руслан Алехно: «Очень сложно угадать песню, с которой нужно ехать на «Евровидение». Это практически нереально»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Ты тоже был одним из представителей Беларуси на «Евровидении». И многие музыкальные критики, Светлана Стаценко, которая готовила маленьких победителей к этому конкурсу, сказала, что песня «Hasta la vista» была не для Руслана Алехно. Вот ты как считаешь, что было важно: песня либо исполнение? Потому что тогда говорили, что песня – это отдельно, Руслан – это отдельно.

Руслан Алехно, певец:

Первое, что я хочу сказать. Я рад тому, что я имел честь представлять Беларусь на конкурсе «Евровидение» в 2008 году. Тогда совместно с покойным Сашей Тихановичем. Второй момент: если бы я выиграл, сказали бы: «Всё хорошо». Понимаешь, да? А так как я не прошёл в финал, сказали: «Слушай, песня плохая». Это нормальное явление. Это принято почему-то всегда. Понимаешь, в чём дело: ведь я считаю, что артисты артистов, то есть коллеги, должны поддерживать друг друга. И это очень важно. Очень важно.

Что касаемо 2008 года и песни «Hasta la vista». На мой взгляд, была прекрасная песня, был прекрасный клип, был замечательный образ, было хорошее, достойное выступление и представление страны. Понимаешь, как сложились карты – так, как они сложились – они так сложились, эти карты. Так они легли, ты не можешь быть победителем во всех конкурсах, не может быть такой судьбы, как «Народный артист». Всё-таки, это европейская история.

Я говорил так: что в Европе нужно родиться, чтобы, хотя бы, петь без акцента. Это первое. Обладать этим менталитетом и писать музыку, именно понимая этот менталитет там. Это всё искусственно, писать музыку на английском языке не так нужно. Мне кажется, нужно делать, наоборот, всё, опираясь на корни, вот эти корни. И язык, в том числе, и что-то национальное, традиционное, колоритное закладывать в музыку. Очень сложно угадать песню, с которой нужно ехать на «Евровидение». Очень сложно. Это практически нереально. Как хит написать нереально, так и песню представителя любой иной страны, или тот или иной репертуар, или ту или иную композицию везти на конкурс и знать, что это будет победителем – сложно. Очень много факторов должно быть.

Также в интервью Руслан Алехно рассказал:

– о «Голосе», «Народном артисте» и нужны ли в Беларуси подобные шоу

– каково петь под «фанеру»

– о своём райдере

– почему белорусов любят за рубежом

Смотрите 26 июля в 21.15 на РТР-Беларусь.