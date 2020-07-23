При первой встрече попросил денег. Никита Высоцкий рассказал, как познакомились его родители

Новости России. Сын Владимира Высоцкого рассказал о том, как познакомились и расстались его родители. Историей своей семьи Никита Высоцкий поделился в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1». «Он был безработный, с плохой репутацией», – начал говорить о знакомстве Владимира и Людмилы Никита. Высоцкого в то время выгнали из Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, это было связано с дисциплинарной статьёй. У Владимира совершенно не было денег, поэтому он ходил в ботинках, которые забрал из костюмерной киностудии «Ленфильм».

Фото: кадр из программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»

В 1961 году в один из дней актёру нужны были деньги, чтобы оплатить счёт в ресторане. Артист вышел на улицу, заметил Людмилу. Она раньше никогда не видела Владимира, а он заметил её во время съёмок в фильме «713-й просит посадку» и говорил приятелям, что эта «студентка ВГИКа» очень красивая. Высоцкий подошёл к девушке, которая направлялась в отель, и попросил одолжить денег. Хотя Абрамова могла просто уйти, она обменяла своё фамильное кольцо на наличность и отдала деньги Владимиру. Он ушёл, оплатил счёт в ресторане, затем вернулся в отель, с гитарой и алкоголем поднялся в номер к Людмиле, открыв дверь ногой. И предложил Абрамовой выйти за него замуж. Такими вы их ещё не видели. Семь редких фото звёзд советского кино

Как уточнил Никита, позже фамильное кольцо вернулось к своей владелице, но после смерти Высоцкого Людмила потеряла украшение. После вступления в брак Абрамова всегда поддерживала своего супруга. Она была одной из немногих, кто верил, что Владимир сможет добиться успеха в жизни. Иногда Людмила ездила с мужем на его выступления, чтобы подсказывать ему текст. Поскольку суфлировать было нельзя, Высоцкому приходилось угадывать слова по губам супруги.

Фото: instagram.com/temizhbekskaya_biblioteka

Когда к актёру пришла известность, случались и неприятности. Например, Владимиру часто названивали разные люди, иногда его машину царапали гвоздём, а автомобильную антенну завязывали в узел. Но артист старался не злиться, предпочитая думать, что это – проявление любви. А затем в жизни Высоцкого появилась Марина Влади. Абрамова не хотела, чтобы Владимир жил на две семьи, но понимала, что сам актёр не сможет уйти от неё и детей. Тогда Людмила забрала сыновей и уехала в квартиру, в которую семья собиралась переехать после ремонта.

Фото: instagram.com/dni_rojdeniya_akterov_

«Нам было сказано, что у папы другая семья, другая жена, что он нас любит, и что мы будем встречаться, но жить он с нами не будет. Достаточно болезненно мы это воспринимали», – признался Никита Высоцкий. Чтобы у неё не было желания вернуться к бывшему мужу, Людмила также прекратила общение и с их общими друзьями. Никита добавил, что быстрое расставание родителей, которые решили не вмешивать в свои дела детей, помогло ему с братом сохранить хорошие отношения с матерью и отцом, за что Никита очень им благодарен.

Фото: кадр из программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»