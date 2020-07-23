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При первой встрече попросил денег. Никита Высоцкий рассказал, как познакомились его родители

23 июля 2020 14:10
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Новости России. Сын Владимира Высоцкого рассказал о том, как познакомились и расстались его родители. Историей своей семьи Никита Высоцкий поделился в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».

«Он был безработный, с плохой репутацией», – начал говорить о знакомстве Владимира и Людмилы Никита.

Высоцкого в то время выгнали из Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, это было связано с дисциплинарной статьёй. У Владимира совершенно не было денег, поэтому он ходил в ботинках, которые забрал из костюмерной киностудии «Ленфильм».

При первой встрече попросил денег. Никита Высоцкий рассказал, как познакомились его родители -1

Фото: кадр из программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 

В 1961 году в один из дней актёру нужны были деньги, чтобы оплатить счёт в ресторане. Артист вышел на улицу, заметил Людмилу. Она раньше никогда не видела Владимира, а он заметил её во время съёмок в фильме «713-й просит посадку» и говорил приятелям, что эта «студентка ВГИКа» очень красивая.

Высоцкий подошёл к девушке, которая направлялась в отель, и попросил одолжить денег. Хотя Абрамова могла просто уйти, она обменяла своё фамильное кольцо на наличность и отдала деньги Владимиру. Он ушёл, оплатил счёт в ресторане, затем вернулся в отель, с гитарой и алкоголем поднялся в номер к Людмиле, открыв дверь ногой. И предложил Абрамовой выйти за него замуж.

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При первой встрече попросил денег. Никита Высоцкий рассказал, как познакомились его родители -4

Как уточнил Никита, позже фамильное кольцо вернулось к своей владелице, но после смерти Высоцкого Людмила потеряла украшение.

После вступления в брак Абрамова всегда поддерживала своего супруга. Она была одной из немногих, кто верил, что Владимир сможет добиться успеха в жизни. Иногда Людмила ездила с мужем на его выступления, чтобы подсказывать ему текст. Поскольку суфлировать было нельзя, Высоцкому приходилось угадывать слова по губам супруги.

При первой встрече попросил денег. Никита Высоцкий рассказал, как познакомились его родители -7

Фото: instagram.com/temizhbekskaya_biblioteka 

Когда к актёру пришла известность, случались и неприятности. Например, Владимиру часто названивали разные люди, иногда его машину царапали гвоздём, а автомобильную антенну завязывали в узел. Но артист старался не злиться, предпочитая думать, что это – проявление любви.

А затем в жизни Высоцкого появилась Марина Влади. Абрамова не хотела, чтобы Владимир жил на две семьи, но понимала, что сам актёр не сможет уйти от неё и детей. Тогда Людмила забрала сыновей и уехала в квартиру, в которую семья собиралась переехать после ремонта.

При первой встрече попросил денег. Никита Высоцкий рассказал, как познакомились его родители -10

Фото: instagram.com/dni_rojdeniya_akterov_ 

«Нам было сказано, что у папы другая семья, другая жена, что он нас любит, и что мы будем встречаться, но жить он с нами не будет. Достаточно болезненно мы это воспринимали», – признался Никита Высоцкий.

Чтобы у неё не было желания вернуться к бывшему мужу, Людмила также прекратила общение и с их общими друзьями. Никита добавил, что быстрое расставание родителей, которые решили не вмешивать в свои дела детей, помогло ему с братом сохранить хорошие отношения с матерью и отцом, за что Никита очень им благодарен.

При первой встрече попросил денег. Никита Высоцкий рассказал, как познакомились его родители -13

Фото: кадр из программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как сложились судьбы детей трёх культовых артистов СССР. Как выглядят наследники Бодрова, Высоцкого и Цоя – смотрите здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Никита Высоцкий # Владимир Высоцкий # Людмила Абрамова # Марина Влади # Фотофакт

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