Баскетболист Янис Тимма сделал предложение Анне Седоковой

Баскетболист сборной Латвии Янис Тимма сделал предложение своей возлюбленной, известной певице Анне Седоковой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Баскетболист сборной Латвии Янис Тимма сделал предложение своей возлюбленной, известной певице Анне Седоковой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Исполнительница ответила согласием. О радостном событии Анна Седокова рассказала в соцсетях.
Об отношениях баскетболиста сборной Латвии и певицы стало известно осенью 2019 года. Для Яниса и Анны этот брак не станет первым: спортсмен был женат один раз, Седокова – дважды. У нее есть трое детей.