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Баскетболист Янис Тимма сделал предложение Анне Седоковой

23 июля 2020 20:59
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Баскетболист сборной Латвии Янис Тимма сделал предложение своей возлюбленной, известной певице Анне Седоковой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболист Янис Тимма сделал предложение Анне Седоковой-1

Исполнительница ответила согласием. О радостном событии Анна Седокова рассказала в соцсетях.

Баскетболист Янис Тимма сделал предложение Анне Седоковой-4

Об отношениях баскетболиста сборной Латвии и певицы стало известно осенью 2019 года. Для Яниса и Анны этот брак не станет первым: спортсмен был женат один раз, Седокова – дважды. У нее есть трое детей.

# Брак и семья # калейдоскоп # Анна Седокова # Фотофакт

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