Была очень важная причина. Бродячая кошка разбудила женщину и попросила впустить в дом

Рано утром женщина проснулась из-за кошачьего мяуканья. У пушистой гостьи была очень серьёзная причина разбудить хозяйку дома. Как сообщает Metro, несколько недель Ида Флорик подкармливала бродячую кошку, которую назвала Салами. Услышав мяуканье однажды утром, женщина открыла дверь и увидела на пороге то самое животное. По настойчивости пушистой гостьи Ида поняла, что у неё должна быть очень важная причина так себя вести.

Фото: instagram.com/idafloreak

Фото: instagram.com/idafloreak

И к девяти утра дома у Флорик появились четыре котёнка. Женщина догадалась, что кошка искала безопасное место для своих детёнышей. Ида отнесла гостью к ветеринарам, чтобы они осмотрели её, оказали помощь и сделали прививку.

Фото: instagram.com/idafloreak

Фото: instagram.com/idafloreak

После этого женщина приютила Салами и её малышей у себя. Когда котята подросли, Ида раздала их своим друзьям, а кошка осталась жить вместе с ней и другим котом кличке Брюс.

Фото: instagram.com/idafloreak