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Была очень важная причина. Бродячая кошка разбудила женщину и попросила впустить в дом

23 июля 2020 14:30
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Рано утром женщина проснулась из-за кошачьего мяуканья. У пушистой гостьи была очень серьёзная причина разбудить хозяйку дома.

Как сообщает Metro, несколько недель Ида Флорик подкармливала бродячую кошку, которую назвала Салами. Услышав мяуканье однажды утром, женщина открыла дверь и увидела на пороге то самое животное. По настойчивости пушистой гостьи Ида поняла, что у неё должна быть очень важная причина так себя вести.

Была очень важная причина. Бродячая кошка разбудила женщину и попросила впустить в дом-1

Фото: instagram.com/idafloreak 

Была очень важная причина. Бродячая кошка разбудила женщину и попросила впустить в дом-3

Фото: instagram.com/idafloreak 

И к девяти утра дома у Флорик появились четыре котёнка. Женщина догадалась, что кошка искала безопасное место для своих детёнышей. Ида отнесла гостью к ветеринарам, чтобы они осмотрели её, оказали помощь и сделали прививку.

Была очень важная причина. Бродячая кошка разбудила женщину и попросила впустить в дом-6

Фото: instagram.com/idafloreak 

Была очень важная причина. Бродячая кошка разбудила женщину и попросила впустить в дом-8

Фото: instagram.com/idafloreak 

После этого женщина приютила Салами и её малышей у себя. Когда котята подросли, Ида раздала их своим друзьям, а кошка осталась жить вместе с ней и другим котом кличке Брюс.

Была очень важная причина. Бродячая кошка разбудила женщину и попросила впустить в дом-11

Фото: instagram.com/idafloreak 

Ранее мы рассказывали про злого кота, которого забрали из приюта. Вот как он ведёт себя теперь (здесь подробности).

# Человек и животные # калейдоскоп # Фотофакт

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