Была очень важная причина. Бродячая кошка разбудила женщину и попросила впустить в дом
Рано утром женщина проснулась из-за кошачьего мяуканья. У пушистой гостьи была очень серьёзная причина разбудить хозяйку дома.
Как сообщает Metro, несколько недель Ида Флорик подкармливала бродячую кошку, которую назвала Салами. Услышав мяуканье однажды утром, женщина открыла дверь и увидела на пороге то самое животное. По настойчивости пушистой гостьи Ида поняла, что у неё должна быть очень важная причина так себя вести.
Фото: instagram.com/idafloreak
Фото: instagram.com/idafloreak
И к девяти утра дома у Флорик появились четыре котёнка. Женщина догадалась, что кошка искала безопасное место для своих детёнышей. Ида отнесла гостью к ветеринарам, чтобы они осмотрели её, оказали помощь и сделали прививку.
Фото: instagram.com/idafloreak
Фото: instagram.com/idafloreak
После этого женщина приютила Салами и её малышей у себя. Когда котята подросли, Ида раздала их своим друзьям, а кошка осталась жить вместе с ней и другим котом кличке Брюс.
Фото: instagram.com/idafloreak
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