Ей 63, ему 39. История любви Эммануэля и Бриджит Макронов

Ее трое детей – ровесники Макрона, недавно она в 7 раз стала бабушкой. И теперь готова взять на себя роль первой леди Франции.

Глянцевая пресса не устает тиражировать невероятную историю любви кандидата в президенты. Он женат на женщине старше его на 24 года и 8 месяцев. Брижит было 35, а ему 15, она была его учительницей французского. 10 лет назад они поженились.

Новости Франции. Эммануэль Макрон – сторонник сохранения Франции в Европейском союзе, выступает за политику открытых дверей для мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эммануэль Макрон, кандидат в президенты Французской Республики: Через две недели я хочу стать вашим президентом. Президентом всего народа Франции. Президентом патриотов против угрозы националистов.

Для Франции это знаковые выборы. Впервые две ведущие партии, правящие 30 лет, оказались на обочине.

А в случае, если Эммануэль Макрон попадет в Елисейский дворец, он станет самым молодым президентом пятой республики. Ему – 39.

Сейчас кандидаты готовятся к финальной схватке. В первом туре разрыв между соперниками был минимальный. Однако эксперты склоняются к победе Макрона. Политический бомонд уже выразил ему поддержку. А проигравшие кандидаты Франсуа Фийон и Бенуа Амон призвали своих сторонников голосовать за Макрона во втором туре.

Впрочем, как себя поведет их электорат предсказать сложно. Ни Ле Пен, ни Макрон не являются для них альтернативой. К тому же все еще помнят неожиданную победу Трампа.