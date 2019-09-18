«Никогда не видел Фёдора таким счастливым». Близкий друг Бондарчука рассказал подробности его свадьбы с Паулиной Андреевой

Роднянский отметил, что торжество получилось трогательным, красивым и запоминающимся. Продюсер рассказал, что молодые волновались, а на самой церемонии было столько нежных моментов, что гости вытирали слезы.

Александр признался, что через многое прошел с Бондарчуком, видел его в разных ситуациях, но после встречи с Паулиной Федор кардинально изменился.

Александр Роднянский:

Я дико рад за Фёдора, никогда не видел его таким счастливым. Мало, кто знает, что этот популярный режиссер, рассказчик уморительных историй, которые он сам называет сногсшибаловками, актер, известный всей стране остроумными характерными ролями, на самом деле законченный интроверт. По крайней мере, он таковым был до встречи с Паулиной.

Я это хорошо знаю, ведь мы пережили с ним немало сложных испытаний, каковыми были, прежде всего фильмы – и невероятно успешная «Девятая рота», и вызвавший полярные реакции «Обитаемый остров», и рекордсмен зрительских сборов «Сталинград». Иными словами, я видел Фёдора разным – и победительным, и разочарованным, и весёлым, и мрачным, и радующимся огромной компании, и скрывающимся от всех.