«Никогда не видел Фёдора таким счастливым». Близкий друг Бондарчука рассказал подробности его свадьбы с Паулиной Андреевой

Новости России. Продюсер Александр Роднянский поделился впечатлениями после свадьбы своего близкого друга Федора Бондарчука.
Роднянский отметил, что торжество получилось трогательным, красивым и запоминающимся. Продюсер рассказал, что молодые волновались, а на самой церемонии было столько нежных моментов, что гости вытирали слезы.
Фото: instagram.com/alexander.rodnyansky
Александр признался, что через многое прошел с Бондарчуком, видел его в разных ситуациях, но после встречи с Паулиной Федор кардинально изменился.
Александр Роднянский:
Я дико рад за Фёдора, никогда не видел его таким счастливым. Мало, кто знает, что этот популярный режиссер, рассказчик уморительных историй, которые он сам называет сногсшибаловками, актер, известный всей стране остроумными характерными ролями, на самом деле законченный интроверт. По крайней мере, он таковым был до встречи с Паулиной.
Я это хорошо знаю, ведь мы пережили с ним немало сложных испытаний, каковыми были, прежде всего фильмы – и невероятно успешная «Девятая рота», и вызвавший полярные реакции «Обитаемый остров», и рекордсмен зрительских сборов «Сталинград». Иными словами, я видел Фёдора разным – и победительным, и разочарованным, и весёлым, и мрачным, и радующимся огромной компании, и скрывающимся от всех.
Фото: instagram.com/alexander.rodnyansky
Продюсер отметил, что встреча Бондарчука с Андреевой изменила его и всю его жизнь к лучшему.
«Пользуясь кинематографической терминологией, произошёл переход из черно-белой в цветную жизнь. Счастье Паулины и Федора так очевидно, так заразительно и так прекрасно. Пусть оно длится вечно!»
Александр Роднянский также рассказал, что молодожены попросили гостей церемонии воздержаться от публикаций снимков и видео в соцсетях – и 200 гостей прислушались к этой просьбе. Поэтому к своему посту продюсер прикрепил архивное фото пары.
Свадьба российского режиссера и актрисы Паулины Андреевой состоялась 17 сентября в Санкт-Петербурге – родном городе невесты.
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