Симуляторы американских горок, мото- и автосоревнований. Показываем аттракционы нового поколения

Осенняя пора. В это воскресенье столичные парки аттракционов закрывают сезон.

За 5 месяцев их посетили более 1,5 миллионов человек. В городе всего 4 крупные зоны отдыха с каруселями: парк Горького, Челюскинцев, 50-летия Великого Октября и 900-летия Минска. Есть и небольшие скверы с аттракционами. В общей сложности 142 га лесного массива.

В этом сезоне в кассах стали выдавать билеты с новым дизайном. На чеке появился QR-код. Именно его посетитель должен отсканировать на турникете, чтобы попасть на батут, ладью и другие аттракционы. Современная система, заверил главный инженер «Минскзеленстроя», позволила в разы сократить очереди. Владимир Бабивский, главный инженер ПКУП «Минскзеленстрой»:

Внедрены карты посетителей. Посетитель может положить на карту желаемую сумму, которую он хочет потратить в парке, и по этой карте пройти на аттракционы, оборудованные этой системой.

Симуляторы американских горок, мото- и автосоревнований. Стрелялки и рисование с дополненной реальностью. С августа гостей столичных парков встречали шатры с развлечениями нового поколения. Цена вопроса – от 8 до 10 рублей. В следующем году такие зоны установят в конце апреля.

Маргарита Львутина, оператор Парка виртуальных развлечений:

Привлекает, особенно детей. Всё это светится, им это нравится. Особенно симуляторы, как мотоциклы. Взрослым очень даже интересно. Они хотят попробовать, что это такое. Все люди в восторге.

Летопись сезона-2019 омрачили новости из мира развлечений. Сотрудники парка Горького жаловалась СМИ на плачевное состояние аттракционов. Мол, пускать на них детей – опасно для жизни. Специальная рабочая группа не подтвердила эти факты, а интернет-портал, опубликовавший ложь, теперь ждёт иск. Правда ЧП все же произошло. 15 сентября на колесе обозрения отвалилась дверь закрытой кабинки.

Владимир Бабивский:

Было допущено подвержение опасности пассажиров. Дверца не была закрыта, она на ходу открылась. Зацепилась за конструкцию и обломилась. Аттракцион был экстренно остановлен и в реверсе возвращён в исходное положение. Никто не пострадал.

По словам руководства, аттракционы проверяют каждый день. Для этого работает отдельная служба. А перед началом сезона служба независимых экспертов осматривает каждый миллиметр каруселей. Если надо, технику ремонтируют. Последнее слово за инспектором Госпромнадзора.

Владимир Бабивский:

В следующем году в парке Челюскинцев будет оборудована детская площадка. Там будут установлены трёхуровневый лабиринт и батутный комплекс.