Массовый пробег светящихся велосипедов пройдёт в Минске 22 сентября

Степан Дубницкий, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: Я приглашаю жителей города Минска и гостей столицы посетить этот праздник. Он будет проходить с двух часов дня до девяти вечера.

Кульминацией праздника станет массовый пробег светящихся велосипедов.

Дарья Коско, специалист по связям с общественностью Минского велосипедного общества:

Мы хотим обратить внимание на проблему использования фонарей. Они обязательные в темное время суток, белый впереди, красный сзади. И поэтому всех участников заезда мы тоже будет призывать их использовать. Кроме этого, мы им предлагаем просто повеселиться, сделать свой велосипед ярче, украсить его как можно больше.