Массовый пробег светящихся велосипедов пройдёт в Минске 22 сентября

22 сентября улица Октябрьская превратится в центр велокультуры. Гостей ждут концерты, мастер-классы, тест-драйвы и конкурсы.
22 сентября улица Октябрьская превратится в центр велокультуры. Гостей ждут концерты, мастер-классы, тест-драйвы и конкурсы.
Степан Дубницкий, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Я приглашаю жителей города Минска и гостей столицы посетить этот праздник. Он будет проходить с двух часов дня до девяти вечера.
Кульминацией праздника станет массовый пробег светящихся велосипедов.
Дарья Коско, специалист по связям с общественностью Минского велосипедного общества:
Мы хотим обратить внимание на проблему использования фонарей. Они обязательные в темное время суток, белый впереди, красный сзади. И поэтому всех участников заезда мы тоже будет призывать их использовать. Кроме этого, мы им предлагаем просто повеселиться, сделать свой велосипед ярче, украсить его как можно больше.