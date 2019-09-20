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Массовый пробег светящихся велосипедов пройдёт в Минске 22 сентября

20 сентября 2019 08:17
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22 сентября улица Октябрьская превратится в центр велокультуры. Гостей ждут концерты, мастер-классы, тест-драйвы и конкурсы.

Массовый пробег светящихся велосипедов пройдёт в Минске 22 сентября-1

Степан Дубницкий, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Я приглашаю жителей города Минска и гостей столицы посетить этот праздник. Он будет проходить с двух часов дня до девяти вечера.

Массовый пробег светящихся велосипедов пройдёт в Минске 22 сентября-4

Кульминацией праздника станет массовый пробег светящихся велосипедов.

Дарья Коско, специалист по связям с общественностью Минского велосипедного общества:
Мы хотим обратить внимание на проблему использования фонарей. Они обязательные в темное время суток, белый впереди, красный сзади. И поэтому всех участников заезда мы тоже будет призывать их использовать. Кроме этого, мы им предлагаем просто повеселиться, сделать свой велосипед ярче, украсить его как можно больше.

Массовый пробег светящихся велосипедов пройдёт в Минске 22 сентября-7

# Велосипед # калейдоскоп # Степан Дубницкий # Дарья Коско # Фотофакт # мероприятия

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