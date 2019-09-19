Булавки, оливковое масло и кубик льда: секреты красоты от главных актрис Голливуда

До появления лазерных процедур по уходу за лицом и криотерапии звезды были вынуждены полагаться на более простые методы ухода за собой – хотя результаты были не менее впечатляющими, сообщает Daily Mail. Вот секреты, которые использовали звезды киноиндустрии – Одри Хепберн, Мэрилин Монро и Софи Лорен. Некоторые из них вы можете взять на заметку, а другие лучше оставить в двадцатом веке. Софи Лорен

Софи Лорен называет ванны с оливковым маслом одним из секретов поддержания молодости и красоты.

Софи Лорен 20 сентября исполнится 85 лет. И актриса все еще выглядит прекрасно. Получив признание за свою естественную красоту, 71-летняя Софи Лорен рассказала BBC, что секрет ее красоты – это ванна с оливковым масло первого отжима. А также «любовь к жизни и спагетти». Монро, Пресли, Кеннеди. Как выглядели кумиры на собственных свадьбах? (читать далее). Мэрилин Монро

Мэрилин Монро позирует во время съемок фильма 1953 года «Как выйти замуж за миллионера».

В журнальной статье 1952 года о привычках актрисы касательно здоровья и физических нагрузок актриса акцентировала внимание на защите кожи от солнца, «несмотря большую моду загара в Калифорнии». «Я настроена против сильного загара, потому что мне нравится чувствовать себя блондинкой во всем», сказала актриса. Джоан Кроуфорд

Глаза Джоан Кроуфорд выглядят поразительными на портрете 1945 года.

В 1934 Макс Фактор, основатель косметического бренда, сказал в одной статье, что Джоан достигала истинной красоты, подчеркнув глаза. «В один день ее глаза были просто синее. Она сделала их центром внимания. Невероятно выразительные. Таинственные». Макс пояснил, что актриса смешивала тени к внешним уголкам глаз, чтобы создать глубину, а также промывала глаза два раза в день раствором борной кислоты и холодной воды, чтобы сохранять взгляд особенно ясным. Элизабет Тейлор

Элизабет Тейлор подобрала цвет лака для ногтей к помаде для портрета в 1955 году.

Говорят, чтобы сделать свою кожу нежной, как у ребенка, Тейлор использовала для отшелушивания омертвевших клеток лица лезвие вместо скраба. Якобы это работает лучше и что косметика ложится намного лучше». Косметолог знаменитости, Кейт Сомервилль, в интервью рассказала, что узнала об этом предпочтении звезды от визажиста, который когда-то работал с ней и Мэрилин Монро. Кэтрин Хепберн

В 1940-х образ актрисы не выглядел законченным без красной помады.

В 1933 тогда еще молодая восходящая звезда поделилась своими секретами красоты с читателями газеты Gloucester Citizen. Для поддержания безупречного цвета лица Кэтрин советовала избегать большого количества свежих и сочных фруктов в рационе. Она говорила, что это «вызывает повышение кислотности в организме и появление пятен на лице. Попробуйте для разнообразия пить томатный сок со льдом». Грейс Келли

Прежде, чем стать принцессой Монако Грейс Келли была известна своими ролями в таких фильмах как «Окно во двор» и «В случае убийства набирайте «М».

Парикмахер-стилист и визажист Питер Ламас рассказал в интервью, что актриса использовала крем для рук несколько раз в течение дня. «Когда я спросил ее, почему, то она ответила, что возраст женщины отражается на ее руках, намного быстрее, чем где-нибудь еще». Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно (подробности здесь). Мэй Уэст

Фото сделано в 1930-е. Мэй Уэст помогла популяризировать тренд тонких бровей

Актриса театра и кино рассказала Максу Фактору в 1934 году, что ее любимый трюк – наносить вазелин поверх серых теней. «Это не только полезно для моих век, но и делает взгляд более мягким», – сказала она. Одри Хепберн

Одри Хепберн однажды сказала, что «красивые глаза, ищут добро в других». Фото 1955 года.

«Порхающие ресницы» Одри Хепберн делала, используя английскую булавку. В книге об актрисе сказано, что визажист звезды во время съемок фильма «Завтрака у Тиффани» медленно наносил тушь и затем отделял каждую ресницу булавкой. Посмотрите, какая красавица! 7 редких фото Одри Хепберн Грета Гарбо

Фото 1931 года. Грета Гарбо редко пользовалась косметикой вне съемок.

В 1955 году режиссер Эрнст Любич, который работал с Гретой в фильме «Ниночка», похвалил ее за то, что она не имела «рабскую преданность зеркалу» как многие другие знаменитые женщины того времени. Рутина шведской актрисы по уходу за собой состояла из «случайного использования пудры» и кубика льда для улучшения кровообращения и уменьшения отечности. Бетт Дэвис

Глаза актрисы были так очаровательны, что Ким Карнс даже написала о них песню.

До появления процедур для увеличения губ такие звезды, как Бетт, полагались на косметику, чтобы достигнуть иллюзии более полных губ. На съемочной площадке фильма «Дорога домой» визажист удлинял нижнюю губу Бетт так, чтобы та соответствовала размеру ее верхней губы. Рита Хейворт

Кроме роли блондинки в фильме «Леди из Шанхая» Рита Хейворт всю карьеру была верна своему фирменному рыжему цвету волос.