Пять жён и одна любовь на всю жизнь. Непростая история «короля Голливуда» Кларка Гейбла

Незабываемая любовная история фильма «Унесенные ветром» заставила биться чаще тысячи сердец. Скарлетт, Эшли, Мелани – герои эпической саги покорили многие поколения телезрителей. Этот американский роман стал настоящим бестселлером. И ни одна женщина не смогла устоять перед обаянием актера Кларка Гейбла, который сыграл главную роль: он появился на экранах в образе неподражаемого Ретта Батлера.

Фото: instagram.com/golden_actresses/ (Кларк Гейбл и Вивьен Ли в фильме «Унесенные ветром»)

7 экранизаций, которые не уступают книгам Кларк Гейбл стал одним из самых популярных актеров за всю историю Голливуда. Он получил прозвище «король», когда мир еще не знал Элвиса Пресли. Талантливый, харизматичный Кларк, любимчик женщин, был женат целых пять раз. Но любовью всей его жизни стала лишь одна женщина, актриса Кэрол Ломбард.

Фото: instagram.com/ideuxclothing/

Кларк был единственным ребенком в семье. Его родная мать Аделина болела эпилепсией и умерла всего через несколько месяцев после рождения сына. Мальчика воспитывал отец, который, вскоре после смерти жены, сошелся с Дженни Данлэп. Она стала мачехой Кларка. Дженни посвящала много времени воспитанию мальчика. Во многом, благодаря ей Кларк Гейбл к 17 годам хорошо разбирался в музыке, литературе и был неплохим автомехаником. В этом возрасте юноша решил связать свою жизнь с актерской профессией.

Фото: instagram.com/leatherdenimforever/

Из-за финансовых трудностей в семье Гейбл бросил школу и пошел работать на фабрику. Потом он был продавцом галстуков, оператором телефонной линии и дровосеком. При этом мальчик всегда мечтал сыграть на сцене. Первую роль он получил в двадцать лет: Кларк сыграл темнокожую кухарку в театре, но режиссеру не понравилась игра Гейбла, и его больше не звали.

Фото: instagram.com/pampam3002/

Однако в начале 1920-х произошла судьбоносная встреча для юного Кларка Гейбла. Он познакомился с Жозефиной Диллон, которая стала его преподавателем на актерских курсах, а затем женой. Жозефина увидела талант в молодом человеке и решила во что бы то ни стало сделать его знаменитым. Прическа, осанка, дикция, тембр голоса – всем этим занималась Жозефина. Она даже оплатила лечение зубов Кларку, ведь он страдал из-за сильной инфекции десен, и ему пришлось заменить все зубы на импланты.

Фото: Getty Images / Smith Collections / Gado

Со временем Джози и Кларк сблизились, между ними вспыхнули чувства, и в 1924 году возлюбленные поженились в Лос-Анджелесе. Жозефина была на 14 лет старше своего супруга, но возраст совсем не мешал их любви. Именно эта женщина убедила Гейбла отказаться от своего первого имени Уильям, нашла ему роли в кино и дала пророческое прозвище «король Голливуда». Кларк и Жозефина прожили в браке 6 лет. За это время молодой актер успел обрести популярность и завоевать внимание поклонниц. В 1931 году Кларк Гейбл женился снова. В этот раз – на «нефтяной аристократке», дочери олигарха Марии Лэнгэм. Кстати, она тоже была намного старше мужа. Разница в возрасте супругов была 17 лет. «Чем старше женщина, тем больше она видела и знает больше, чем скоромные молодые девушки», – так рассуждал Кларк.

Фото: Getty Images / Keystone-France

Можно ли назвать этот союз браком по расчету? Вполне возможно, ведь Мария вкладывала большие деньги, чтобы «раскрутить» молодого актера. У Кларка появились серьезные роли в кино, он заключил контракт с киностудией. Один из самых важных моментов случился с Кларком Гейблом именно во время брака с Марией. Актер получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Это случилось однажды ночью». Обретая с каждым днем все больший успех среди женщин, Кларк начал заводить романы на стороне. Мария долго терпела измены мужа, но в 1939 году пара все-таки решила развестись.

Фото: instagram.com/dearmrgablecom/

10 самых больших разочарований премии «Оскар» Гейбл часто высказывал свое мнение о женщинах. Вот одно из них: «Тип женщины, на самом деле, не имеет значения. Я был обвинен в предпочтении блондинок. Но я знал некоторых рыжеволосых, брюнеток, да и женщин с седыми волосами с потрясающей привлекательностью. Возраст, рост и вес не имеет ничего общего с очарованием».

Фото: instagram.com/dearmrgablecom/

С любовью всей жизни, Кэрол Ломбард, Кларк познакомился во время съемок фильма «Трудный мужчина» в 1932 году, всего спустя год после свадьбы с Марией Лэнгэм. Сразу молодые люди не понравились друг другу. Шаг от ненависти до любви продлился всего до второй встречи. Кларк и Кэрол нашли общий язык, а потом влюбились друг в друга. Кэрол стала той единственной для знаменитого актера, хоть эта история и закончилась трагично.

Фото: instagram.com/dearmrgablecom/

Третья свадьба Кларка Гейбла состоялась в 1939 году. Счастливые молодожены переехали на собственное ранчо. Они завели кур, лошадей, ездили на охоту и любили долгое время проводить на природе. Довольно необычная жизнь для голливудских знаменитостей.

Фото: instagram.com/dearmrgablecom/

Супруги очень хотели завести детей, но Кэрол не могла родить. Женщина перенесла два выкидыша, а позже врачи сказали, что она никогда больше не сможет родить. Печальная новость изменила жизнь актрисы. Она больше не играла в комедиях, предпочитая им драматические роли в кино. После роли Ретта Батлера в картине «Унесенные ветром» вокруг Кларка стало еще больше поклонниц. «Я не понимаю, как можно было бы избежать игры Ретта Батлера в «Унесенных ветром», – рассказывал актер в одном из своих интервью.

Фото: instagram.com/hushhushsweetcharlottesville/

Но Гейбл был верен своей любимой женщине Кэрол. Она осталась его единственной любовью даже после своей смерти. Несчастный случай произошел 16 января 1942 года. Во время Второй мировой войны она участвовала в сборе средств для военных нужд. Во время очередного митинга Кэрол отправилась в штат Индиана. Девушка хотела поскорее вернуться к мужу, поэтому уговорила свою маму и пресс-агента лететь на самолете. После дозаправки в Лос-Анджелесе пилот не смог набрать высоту и самолет разбился о скалы. Погибли все пассажиры, в том числе и Кэрол Ломбард.

Фото: instagram.com/dearmrgablecom/

Убитый горем, Кларк начал пить, не выходил из дома, постоянно лежал на подушке, которая еще хранила запах духов Кэрол. А летом 1942-го он пошел воевать на фронт в надежде погибнуть на войне. Он вел себя отчаянно, не жалел себя, тем не менее вернулся живым и здоровым. Кларк стал героем. Он служил в военно-воздушных силах, совершал боевые вылеты. С войны Гейбл вернулся в июне 1944-го, без единой царапины и в звании майора.

Фото: instagram.com/dearmrgablecom/

Кларк снова начал пить, ездил на мотоцикле на большой скорости, словом, продолжал искать гибели. Но, неожиданно для всех, в 1949 году он женился на модели Сильвии Эшли. «Гейбл в юбке», так прозвали девушку, была замужем 5 раз. Она отбила мужа у легендарной Мэри Пикфорд. Сильвия и Кларк не смогли обрести семейное счастье, их брак распался спустя три года. Затем в жизни Гейбла наступил период непродолжительных романов с актрисами: Грейс Келли, Мэрион Дэвис, Нэнси Дэвис.

Фото: instagram.com/dearmrgablecom/

Наследники Грейс Келли. Как выглядят дети и внуки знаменитой актрисы и что о них известно В пятый раз Кларк Гейбл женился в 54 года на актрисе Кей Уильямс. Девушка была похожа на Кэрол Ломбард, поэтому Кларк и сделал ей предложение. Но и пятую жену он не смог полюбить так же сильно, как любил Кэрол.

Фото: instagram.com/dearmrgablecom/

Последней картиной, в которой снялся Кларк Гейбл, стал фильм «Неприкаянные». В нем последнюю роль сыграла и легендарная Мерилин Монро.

Фото: instagram.com/dearmrgablecom

Мэрилин Монро: последняя фотосессия «Все, что делает Мэрилин, отличается от любой другой женщины, и является странным и захватывающим, от способа, которым она говорит, до способа, с которым она использует свое великолепное тело», – говорил Гейбл о Монро.

Фото: instagram.com/dearmrgablecom

В 1960 году «король Голливуда» скончался после сердечного приступа. Спустя четыре месяца после его смерти Кей Уильямс родила сына, Джона Гейбла, единственного законнорожденного ребенка Кларка.

Фото: instagram.com/dearmrgablecom

В 2011 году стало известно, что у актера есть внебрачная дочь Джудит, которую родила актриса Лоретта Янг в 1935 году. Отец виделся с дочкой всего однажды и никогда ее официально не признавал.

Фото: instagram.com/clarkgableiii