Мэрилин Монро: последняя фотосессия

Новости Великобритании. 4 июня 2015 года на аукционе Bloomsbury в Лондоне выставлены 8 уникальных фотографий Мэрилин Монро, снятых 13 июля 1962 года, за несколько недель до ее смерти.

На пляже в Санта-Моника Монро улыбалась в объектив фотографа, ее близкого друга Джорджа Бэрриса.

По иронии судьбы, Бэррис стал последим, кто запечатлел Монро.