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Мэрилин Монро: последняя фотосессия

04 июня 2015 12:06
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Новости Великобритании. 4 июня 2015 года на аукционе Bloomsbury в Лондоне выставлены 8 уникальных фотографий Мэрилин Монро, снятых 13 июля 1962 года, за несколько недель до ее смерти.

На пляже в Санта-Моника Монро улыбалась в объектив фотографа, ее близкого друга Джорджа Бэрриса.

По иронии судьбы, Бэррис стал последим, кто запечатлел Монро.

Мэрилин Монро: последняя фотосессия -1

Эти фотографии должны были появиться в биографической книге Барриса «Мэрилин: ее жизнь из ее собственных уст».

Но мужчина отказался от этих планов после внезапной смерти Мэрилин.

Впервые часть снимков из той серии были опубликованы лишь в конце 80-х годов.

Все ей восхищались, ей подражали, ей завидовали. А сама она хотела совсем немного: сниматься в кино, чтобы перестали считать ее дурой, хотела любить и быть любимой, и еще обязательно родить ребенка. Но даже это ей не было дано. Как обычная девочка стала настоящим символом эпохи, читайте в документальном цикле «Женщины XX века».

# Фото # Фотофакт # калейдоскоп

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