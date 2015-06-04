Мэрилин Монро: последняя фотосессия

Новости Великобритании. 4 июня 2015 года на аукционе Bloomsbury в Лондоне выставлены 8 уникальных фотографий Мэрилин Монро, снятых 13 июля 1962 года, за несколько недель до ее смерти.
На пляже в Санта-Моника Монро улыбалась в объектив фотографа, ее близкого друга Джорджа Бэрриса.
По иронии судьбы, Бэррис стал последим, кто запечатлел Монро.
Эти фотографии должны были появиться в биографической книге Барриса «Мэрилин: ее жизнь из ее собственных уст».
Но мужчина отказался от этих планов после внезапной смерти Мэрилин.
Впервые часть снимков из той серии были опубликованы лишь в конце 80-х годов.
Все ей восхищались, ей подражали, ей завидовали. А сама она хотела совсем немного: сниматься в кино, чтобы перестали считать ее дурой, хотела любить и быть любимой, и еще обязательно родить ребенка. Но даже это ей не было дано. Как обычная девочка стала настоящим символом эпохи, читайте в документальном цикле «Женщины XX века».