«Оппенгеймер» признан лучшим фильмом на премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе состоялась 96-я торжественная церемония вручения премии «Оскар», на которой определились лауреаты в 23 номинациях. «Оппенгеймер» был признан лучшим фильмом, а его авторы – Кристофер Нолан, Киллиан Мерфи и Роберт Дауни-младший – удостоились наград за режиссерские и актерские работы. Об этом пишет ТАСС.

Эмма Стоун и Дэвин Джой Рэндольф были удостоены наград за исполнение лучшей женской роли, а Билли Айлиш получила «Оскар» за самую лучшую песню. Фильм «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки стал победителем в номинации «Лучший анимационный фильм», а «Зона интересов» Джонатана Глейзера — в категории «Лучший международный фильм». За сценарии были награждены «Анатомия падения» и «Американское чтиво», а за видеоэффекты — «Годзилла: Минус один».