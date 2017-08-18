7 экранизаций, которые не уступают книгам

Обычно фильмы-экранизации книг получаются очень средненькими, а в худшем случае так и вовсе отвратительными. Фразу «В книге было по-другому!» нередко можно услышать на выходе из кинотеатра. Естественно, что литературные оригиналы и кинокартины существенно отличаются друг от друга – сложно вместить многостраничное произведение в два часа фильма. Даже в самых кропотливых переносах книг на экраны теряются некоторые сюжетные линии, персонажи и их взаимосвязи. Но сегодня мы не будем говорить о плохих экарнизациях, а обратим внимание на семь выдающихся случаев в истории кинематографа, когда фильмы ничуть не уступали оригинальным книгам, а парой в чем-то и превосходили их. «Унесенные ветром»

Фото: imdb.com

Экранизация книги Маргарет Митчелл не является примером скрупулезного переноса литературного произведения на экраны, но это блестящий пример адаптации. Фильм показал зрителям все важное из книги, донес до них основные идеи романа и сделал это в безумно увлекательной форме (даже самые преданные поклонники книги отмечают, что в некоторых местах она нудновата). По прошествии восьмидесяти лет мы имеем роман классической литературы, который отмечен Пулитцеровской премией и оскороносный фильм, который даже сейчас продолжает удерживать рекорд по количеству проданных на него билетов в кинотеатры. Переоценить значимость одного и второго для мировой культуры просто невозможно. «Война и мир»

Фото: kinopoisk.ru

Да, безусловно «Война и мир» Льва Толстого одно из величайших произведений мировой литературы и прочитать этот четырехтомник обязан каждый культурный человек. Но время идет, меняются реалии и воспринимать тысячастраничный фолиант становится все труднее. Сергею Бондарчуку благодарны сотни десятиклассников, которые смогли в ускоренном режиме ознакомиться с судьбой Андрея Болконского, Наташи Ростовой и Пьера Безухова. Советский постановщик снял замечательное кино, которое прекрасно передает суть романа и доносит до зрителей все его перипетии. Работа Бондарчука пришлась по душе всему миру и получила «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Рецензию на британскую версию «Война и мир» читайте здесь. «Собачье сердце»

Фото: kinopoisk.ru

Экранизация повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» тот случай, когда книга и фильм совершенно равноценны. Стостраничное произведение, наполненное едкой сатирой на государственный строй и замечательным юмором, читается на одном дыхании, но не меньшее удовольствие приносит просмотр кинокартины, которая точно следует печатному слову. Фильм даже выигрывает у повести тем, что зритель может не представлять профессора Преображенского и Шарикова у себя в голове, а увидеть их воочию в великолепном исполнении Евгения Евстигнеева и Владимира Толоконникова. Режиссер картины Владимир Бортко, кстати, еще не раз обращался к классике русской литературы – его экранизации «Мастера и Маргариты» того же Булгакова и «Идиота» Достоевского заслуживают отдельного внимания. «Молчание ягнят»

Фото: imdb.com

Серия романов Томаса Харриса о Ганнибале Лектере достаточно популярна у любителей детективного жанра, но было бы глупо отрицать, что практически все экранные воплощения известного психолога со специфическими наклонностями вышли куда глубже книжных аналогов. Структура построения романа «Молчание ягнят» сама по себе напоминает сценарий, поэтому авторам фильма ничего не стоило практически дословно перенести его на экран. Добавьте сюда еще уверенную режиссуру и фантастическую игру Энтони Хопкинса, который пугает зрителей и спустя 25 лет, и получите выдающийся детективный триллер, который даже превосходит литературный оригинал. «Список Шиндлера»

Фото: imdb.com

Роман Томаса Кеннили «Ковчег Шиндлера» невероятно тяжелое и эмоциональное литературное произведение, но прославить в мире имя немецкого промышленника Оскара Шиндлера ему не удалось. Зато с этой задачей великолепно справился Стивен Спилберг, который положил книгу Кеннили в основу своего, без преувеличения, лучшего фильма. Оскороносная картина режиссера получилась даже глубже и драматичнее, а вызванная ею реакция в обществе автору книги и не снилась. «Список Шиндлера» по праву считается одним из лучших фильмов о войне всех времен и образцом гуманистического кино. Правда, образ самого Шиндлера существенно отличается от реальности и в книге, и в фильме, но это уже совсем другая история. «Побег из Шоушенка»

Фото: imdb.com

Стивен Кинг написал великое множество очень кинематографичных романов и рассказов, но практически все его экранизации (за исключением двух-трех) принято ругать. Однако Кинг совершенно точно войдет в историю кино хотя бы тем, что по его повести «Рита Хейворд и спасение из Шоушенка» был поставлен фильм, который зрители всего мира единогласно признали лучшим за всю историю. Стостраничное произведение превратилось в жизнеутверждающую историю о силе человеческого духа, которое совершенно понятно и доступно самым разным людям. Забавно, что в год своего выхода на экраны фильм не сыскал успеха и провалился в прокате. Но это яркий пример того, что лучше поздно, чем никогда. «Властелин колец»

Фото: imdb.com