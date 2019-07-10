Вдарим рок! Во время УЗИ родители увидели необычный жест своей малышки

В Великобритании родителям досталась девочка с исключительной любовью к рок-музыке. Малышка сделала «козу» во время УЗИ, когда её мама была на 24 неделе беременности.

Фото: Kennedy News and Media

Как сообщает Daily Mail, счастливые родители надевали наушники на живот беременной женщины и проигрывали музыку итальянского певца Андреа Бочелли и американского исполнителя Майкла Джексона. Но такого результата они не ожидали.

Фото: Kennedy News and Media

Когда будущие мама и папа во время УЗИ увидели, как их дочка показывает «козу», они сначала ахнули, а потом подумали, что это самое классное, что когда-либо случалось с ними.

Фото: Kennedy News and Media

«В тот раз Исла прятала своё лицо, поэтому я ткнула себя в живот и спросила: «Ты можешь просто показать маме и папе, что с тобой всё в порядке?». Как только я сказала – она подняла руку», – поделилась воспоминаниями счастливая мать.

Фото: Kennedy News and Media

Сейчас малышке уже 18 месяцев, она всё также любит музыку и уже пританцовывает, когда мимо неё на улице проезжают машины с громкой аудиосистемой. Также Исла не отличается стеснительностью. Как-то раз во время отдыха с родителями она забралась на сцену и танцевала перед двумя сотнями зрителей.

Фото: Kennedy News and Media