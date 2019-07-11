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В парижском зоопарке родился детёныш жирафа редкой породы. Фотофакт

11 июля 2019 07:05
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Новости Франции. Радостное событие для сотрудников парижского зоопарка: на свет появился детёныш жирафа редкой породы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это жираф кордофан, которых в дикой природе осталось всего около полутора тысяч.

В парижском зоопарке родился детёныш жирафа редкой породы. Фотофакт-1

В парижском зоопарке родился детёныш жирафа редкой породы. Фотофакт-3

Малыш ростом 1 метр 63 сантиметра родился здоровым и крепким. Он уверенно стоит на ногах и не нервничает при виде камер.

В парижском зоопарке родился детёныш жирафа редкой породы. Фотофакт-6

Детёныш и его мама, которая приходит в себя после 13-месячной беременности, пока содержатся в отдельном домике. Однако уже скоро нового члена жирафьей семьи представят многочисленной публике зоосада.

В парижском зоопарке родился детёныш жирафа редкой породы. Фотофакт-9

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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