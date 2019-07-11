В парижском зоопарке родился детёныш жирафа редкой породы. Фотофакт

Новости Франции. Радостное событие для сотрудников парижского зоопарка: на свет появился детёныш жирафа редкой породы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это жираф кордофан, которых в дикой природе осталось всего около полутора тысяч.

Малыш ростом 1 метр 63 сантиметра родился здоровым и крепким. Он уверенно стоит на ногах и не нервничает при виде камер.