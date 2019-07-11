Для нового юмористического шоу Юрий Стоянов похудел на 22 кг

Телепередача «Городок» была закрыта в 2012 из-за смерти Ильи Олейникова. Однако 1 мая 2019 года Юрий Стоянов представил новое юмористическое шоу «100янов». Проект продолжает традиции легендарного «Городка». В интервью изданию «Комсомольская правда» актер рассказал о дружбе с Ильей Олейниковым и о том, что ему пришлось сделать для нового проекта.

В «100янов-шоу» у актера нет партнера. Юрий уверен, что его друг Илья Олейников незаменим. Стоянов начал работу над проектом еще в 2013 году, а в 2014 рассказал об этом публике. Из-за финансовых проблем съемки были отложены до сентября 2018 года. Первый выпуск телезрители увидели в мае 2019.

Для съемок в своем шоу Юрий похудел на 22 кг. Стоянов рассказал, что это было несложно. Актер не сидел на диетах, но активно занимался спортом: ходил в бассейн, упражнялся на кардиотренажерах.