Парикмахер считает, что нельзя мыть голову каждый день – вот почему

Слишком частое мытье головы может принести больше вреда, чем пользы. Эксперт рекомендует мыть волосы по определенному графику, чтобы сохранить их здоровье и естественный объем.

Если вы моете волосы каждый день, это рано или поздно приведет к удалению натуральных масел, вырабатываемых кожей головы. В результате волосы станут сухими и безжизненными, пишет The Mirror.

Парикмахер Джон Хала советует мыть голову только при необходимости. А проверить состояние волос можно, проведя по ним пальцами. Если они кажутся мягкими и упругими, то мыть их не нужно. Специалист считает, что очищать кожу и волосы обычно достаточно два раза в неделю. Ориентироваться лучше на степень жирности.

Многие эксперты также призывают людей учиться мыть волосы реже. Начать лучше с мытья через день, а далее делать это два-три раза в неделю. Между полноценным душем можно использовать сухие шампуни.

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