Жареный лёд на гриле становится новым популярным стридфудом

Многие считают китайскую кухню необычной – и не зря. Уличная еда способна удивить и даже повергнуть в шок. Как, например, это новое блюдо уличных поваров из Китая.

В социальных сетях завирусилось видео, где люди пробуют жареный на гриле лед. Чтобы приготовить такой деликатес, нужно заморозить кубики льда, а после поместить их на гриль и очень быстро обжарить в смеси масла, перца чили и тмина, пишет The Indian Express.

Блюдо вызывает некий шок из-за своей необычности. На самом деле многие, кто попробовали лед, назвали блюдо вкусным, интересным и очень веселым. Есть всего один нюанс – это острота, поэтому всегда наготове нужно держать воду или молоко. Специи настолько острые, что даже прохлада ледяных кубиков не устраняет жар во рту.

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