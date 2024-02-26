Раскрыта очередная опасность растворимого кофе

Люди, которые регулярно пьют растворимый и пакетированный кофе, больше других рискуют иметь заболевания ЖКТ, считает доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний российского университета просвещения Александр Созыкин.

Любители такого кофе имеют высокую вероятность возникновения эрозивного гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острого и хронического панкреатита. Напиток также может стимулировать выход камней из желчного пузыря, пишет РИА Новости.

Проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за высокого содержания отдушек, усилителей запаха и вкуса. Известный всем кофе «три в одном» состоит из сахара, растительных добавок, ароматизаторов и красителей, которые придают напитку привлекательный оттенок.

Однако качественный растворимый кофе не так вреден и даже может принести пользу организму. Речь идет о том, который делают высокотемпературным и низкотемпературным методом. В процессе выделяются эфирные масла, которые являются мощными антиоксидантами. Они снижают окислительный стресс в организме и борются со свободными радикалами, которые появляются в результате нарушения обмена веществ.

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