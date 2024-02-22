Диетолог назвала три продукта, в которых живёт множество лишних микроорганизмов

Диетолог назвала продукты, которые не стала бы есть сама. Некоторые подробности о привычной нам еде пугают.

И первые в запретном списке – консервированные грибы. Диетолог говорит, что, по данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA, в 100 граммах грибов может содержаться более 20 личинок. А в свежих грибах, которые человек сам помоет, отварит, пожарит или посушит, вряд ли останутся лишние жители, передает The Mirror.

Вторые в топе продуктов – креветки. Многие думают, что черная полоса на их спине – это вена. Но это кишечник, и его обязательно нужно доставать во время очистки креветок. Только тогда можно употреблять.

Номер три в списке – ванилин и ванильный сахар. Эти пряности получены путем химических реакций. Диетолог рекомендует обратить внимание на натуральные экстракты.



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