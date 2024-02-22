Прямой эфир

Диетолог назвала три продукта, в которых живёт множество лишних микроорганизмов

22 февраля 2024 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Диетолог назвала продукты, которые не стала бы есть сама. Некоторые подробности о привычной нам еде пугают.

Диетолог назвала три продукта, в которых живёт множество лишних микроорганизмов-1


Фото: Рixabay

И первые в запретном списке – консервированные грибы. Диетолог говорит, что, по данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA, в 100 граммах грибов может содержаться более 20 личинок. А в свежих грибах, которые человек сам помоет, отварит, пожарит или посушит, вряд ли останутся лишние жители, передает The Mirror.

Вторые в топе продуктов – креветки. Многие думают, что черная полоса на их спине – это вена. Но это кишечник, и его обязательно нужно доставать во время очистки креветок. Только тогда можно употреблять.

Номер три в списке – ванилин и ванильный сахар. Эти пряности получены путем химических реакций. Диетолог рекомендует обратить внимание на натуральные экстракты.

Читайте также:

Специалисты советуют добавить три известные специи в рацион, чтобы не заработать артрит

Онколог: риск развития рака у курильщиков выше в 30 раз

Дерматолог: ароматические свечи опасны для здоровья

# Еда # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Клиент оставил сотрудникам ресторана 10 тысяч долларов в качестве чаевых
21 февраля 2024 11:50

Клиент оставил сотрудникам ресторана 10 тысяч долларов в качестве чаевых

Специалисты советуют добавить три известные специи в рацион, чтобы не заработать артрит
21 февраля 2024 08:53

Специалисты советуют добавить три известные специи в рацион, чтобы не заработать артрит

Парикмахер считает, что нельзя мыть голову каждый день – вот почему
21 февраля 2024 08:35

Парикмахер считает, что нельзя мыть голову каждый день – вот почему