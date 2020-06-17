Помните фото Ипполита в «Иронии судьбы»? Эта маленькая деталь фильма скрывает грустную историю

Фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» уже давно стал классикой. Эта кинокартина любима многими поколениями и до сих пор в канун Нового года собирает у экранов тысячи зрителей. Однако мало кто замечал одну маленькую деталь в этом фильме, которая скрывает грустную историю.

Помните тот момент в «Иронии судьбы», когда Лукашин захотел убрать фотографию Ипполита, потому что у Жени складывалось впечатление, что в комнате три человека, а не два? После небольшого спора Лукашин выбросил снимок в окно. И вот зритель видит, как фото Ипполита мягко опустилось на снег. Но когда Надя вышла на улицу и подняла снимок, внимательные люди узнали на нём… Олега Басилашвили.