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Максим Галкин поделился забавным роликом с дочкой. Фанаты не смогли сдержать смех

06 апреля 2020 06:52
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Новости России. Лиза Галкина объявила карантин и не пускает в свой игрушечный домик никого, даже своего папу. 

«Карантин. Нет входов никому!» – грустно написал на своей странице в Instagram Максим Галкин.  

Максим Галкин поделился забавным роликом с дочкой. Фанаты не смогли сдержать смех -1

Артист также поделился забавным видео, где Лиза грозно заявляет, что «нет входов папарацию». Пришлось шоумену отступить.  

Поклонники порадовались тёплой атмосфере в доме семьи, а также посмеялись с затеи дочери Галкина и Пугачёвой.  

Максим Галкин поделился забавным роликом с дочкой. Фанаты не смогли сдержать смех -4

Кстати, недавно супруги с детьми выходили на прогулку, чтобы подышать свежим воздухом.  

Взглянуть на милый снимок можно здесь.    

# Звезды # калейдоскоп # Максим Галкин # Елизавета Галкина # Фотофакт

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