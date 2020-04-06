Максим Галкин поделился забавным роликом с дочкой. Фанаты не смогли сдержать смех

Новости России. Лиза Галкина объявила карантин и не пускает в свой игрушечный домик никого, даже своего папу. «Карантин. Нет входов никому!» – грустно написал на своей странице в Instagram Максим Галкин.

Артист также поделился забавным видео, где Лиза грозно заявляет, что «нет входов папарацию». Пришлось шоумену отступить. Поклонники порадовались тёплой атмосфере в доме семьи, а также посмеялись с затеи дочери Галкина и Пугачёвой.