Ани Лорак вместе с Киркоровым и Лазаревым отметила 9-летие дочери и показала, как оно прошло

Новости России. Украинская певица Ани Лорак отметила день рождения единственной дочки Софии. Поздравить девочку с 9-летием пришли Филипп Киркоров и Сергей Лазарев. «Праздник удался! Ещё раз спасибо всем за поздравления!» – написала артистка на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/anilorak

Исполнительница устроила праздник в стиле мультфильма «Семейка Аддамс». На это указывает торт, изображающий персонажей кинокартины, а также платья Лорак и её дочки. Боксёр стал первоклассным кондитером. Посмотрите на эти невероятные торты

Фото: instagram.com/anilorak

На праздник Киркоров пришёл с детьми Аллой-Викторией и Мартином, а Лазарев привёл только старшего – Никиту.

Фото: instagram.com/anilorak

«Сонечка, пусть все твои мечты, от самой маленькой, до самой огромной, сбудутся», – тепло поздравил с днём рождения крестницу Филипп Киркоров, добавив, что он всегда рядом.

Фото: instagram.com/anilorak

Фото: instagram.com/anilorak