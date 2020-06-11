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Ани Лорак вместе с Киркоровым и Лазаревым отметила 9-летие дочери и показала, как оно прошло

11 июня 2020 13:24
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Новости России. Украинская певица Ани Лорак отметила день рождения единственной дочки Софии. Поздравить девочку с 9-летием пришли Филипп Киркоров и Сергей Лазарев.

«Праздник удался! Ещё раз спасибо всем за поздравления!» – написала артистка на своей странице в Instagram.

Ани Лорак вместе с Киркоровым и Лазаревым отметила 9-летие дочери и показала, как оно прошло-1

Фото: instagram.com/anilorak 

Исполнительница устроила праздник в стиле мультфильма «Семейка Аддамс». На это указывает торт, изображающий персонажей кинокартины, а также платья Лорак и её дочки.

Боксёр стал первоклассным кондитером. Посмотрите на эти невероятные торты 

Ани Лорак вместе с Киркоровым и Лазаревым отметила 9-летие дочери и показала, как оно прошло-4

Фото: instagram.com/anilorak 

На праздник Киркоров пришёл с детьми Аллой-Викторией и Мартином, а Лазарев привёл только старшего – Никиту.

Ани Лорак вместе с Киркоровым и Лазаревым отметила 9-летие дочери и показала, как оно прошло-7

Фото: instagram.com/anilorak 

«Сонечка, пусть все твои мечты, от самой маленькой, до самой огромной, сбудутся», – тепло поздравил с днём рождения крестницу Филипп Киркоров, добавив, что он всегда рядом.

Ани Лорак вместе с Киркоровым и Лазаревым отметила 9-летие дочери и показала, как оно прошло-10

Фото: instagram.com/anilorak 

Ани Лорак вместе с Киркоровым и Лазаревым отметила 9-летие дочери и показала, как оно прошло-12

Фото: instagram.com/anilorak 

Праздник в честь 9-летия дочки Ани Лорак прошёл красиво и весело.

К сожалению, свои детские дни рождения артистка не могла отмечать так же. Много лет назад певица жила очень бедно – подробнее здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Ани Лорак # София Налчаджиоглу # Филипп Киркоров # Сергей Лазарев # Ренат Агзамов # Фотофакт

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