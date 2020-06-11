Ани Лорак вместе с Киркоровым и Лазаревым отметила 9-летие дочери и показала, как оно прошло
Новости России. Украинская певица Ани Лорак отметила день рождения единственной дочки Софии. Поздравить девочку с 9-летием пришли Филипп Киркоров и Сергей Лазарев.
«Праздник удался! Ещё раз спасибо всем за поздравления!» – написала артистка на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/anilorak
Исполнительница устроила праздник в стиле мультфильма «Семейка Аддамс». На это указывает торт, изображающий персонажей кинокартины, а также платья Лорак и её дочки.
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Фото: instagram.com/anilorak
На праздник Киркоров пришёл с детьми Аллой-Викторией и Мартином, а Лазарев привёл только старшего – Никиту.
Фото: instagram.com/anilorak
«Сонечка, пусть все твои мечты, от самой маленькой, до самой огромной, сбудутся», – тепло поздравил с днём рождения крестницу Филипп Киркоров, добавив, что он всегда рядом.
Фото: instagram.com/anilorak
Фото: instagram.com/anilorak
Праздник в честь 9-летия дочки Ани Лорак прошёл красиво и весело.
К сожалению, свои детские дни рождения артистка не могла отмечать так же. Много лет назад певица жила очень бедно – подробнее здесь.