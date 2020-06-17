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Девушка забыла на своей кухне пакет картошки. Через три месяца хозяйку ждал сюрприз

17 июня 2020 15:16
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Француженка по имени Донна обнаружила дома необычную композицию. Оказалось, что девушка всего лишь забыла о пакете с картошкой.  

Снимок того, как овощ пророс, хозяйка квартиры опубликовала в соцсетях. Донна уехала из дома на три месяца, забыв пакет картофеля на кухне.    

Девушка забыла на своей кухне пакет картошки. Через три месяца хозяйку ждал сюрприз -1

Фото: twitter.com/donna9p

Розовые ростки настолько разрослись, что даже начали подниматься по стенам вверх.    

«Картошка решила расти без ограничений, пока не сделает отверстия в стенах».  

Девушка забыла на своей кухне пакет картошки. Через три месяца хозяйку ждал сюрприз -4

Фото: twitter.com/donna9p  

Девушка призналась, что она испугалась увиденного. Пост Донны быстро стал популярным в соцсетях и собрал более 55 тысяч репостов.  

Девушка забыла на своей кухне пакет картошки. Через три месяца хозяйку ждал сюрприз -7

Фото: twitter.com/donna9p  

Подписчики отметили, что сами сталкивались с такими ситуациями, но все же то, как разрослись овощи на кухне у француженки, наталкивает на мысль о внеземных цивилизациях на Земле. «Как в фантастических фильмах про захват планеты», – отметили они.  

Женщина предложила найти ее кота на фото. И это кажется невозможным (читать далее).  

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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