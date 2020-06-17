Девушка забыла на своей кухне пакет картошки. Через три месяца хозяйку ждал сюрприз

Француженка по имени Донна обнаружила дома необычную композицию. Оказалось, что девушка всего лишь забыла о пакете с картошкой.

Снимок того, как овощ пророс, хозяйка квартиры опубликовала в соцсетях. Донна уехала из дома на три месяца, забыв пакет картофеля на кухне.