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«Мне больно от того, что случилось». Никита Ефремов о ДТП с участием отца

17 июня 2020 14:34
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Новости России. Сын Михаила Ефремова впервые прокомментировал смертельную аварию с участием отца. Об этом молодой человек написал в своём Instagram-аккаунте.

«Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания», – пожелал российский актёр.

«Мне больно от того, что случилось». Никита Ефремов о ДТП с участием отца-1

Фото: instagram.com/efremovefremov 

Сын Михаила Ефремова также сказал, что ему очень тяжело из-за случившегося. Артист надеется, что его отец сможет достойно принять последствия произошедшего.

«Папа, я тебя очень люблю», – добавил Никита Ефремов.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В аварии водитель Сергей Захаров получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу, где скончался. Экспертиза показала, что в организме актёра был алкоголь.

После произошедшего Ефремов записал видео, в котором попросил прощения.

Артист также предложил помощь – здесь подробности.

# Звезды # калейдоскоп # Михаил Ефремов # Никита Ефремов # Сергей Захаров

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