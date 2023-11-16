Психотерапевт объяснил, как не совершать спонтанные покупки на маркетплейсах

Речь идет о покупках, в которых нет необходимости. Причем обычно таким людям не так важен покупаемый товар, а сам процесс выбора и получения очередного заказа, сообщает Live24. Доктор уверен, что такая зависимость возникает у людей с тревожными расстройствами, депрессивными переживаниями и эмоциональной нестабильностью. Очень часто шопоголиками становятся люди с дефицитом общения, низкой самооценкой и неуверенностью в себе. Онлайн-покупки помогают им заполнить душевную пустоту и почувствовать себя лучше.