Психотерапевт объяснил, как не совершать спонтанные покупки на маркетплейсах

У шопоголиков появилась новое развлечение – покупки на маркетплейсах. Некоторые часами разглядывают карточки товаров, ищут выгодные предложения и совершают необдуманные покупки. Психотерапевт Алексей Вилков считает, что такое поведение может вызвать настоящую зависимость.
Речь идет о покупках, в которых нет необходимости. Причем обычно таким людям не так важен покупаемый товар, а сам процесс выбора и получения очередного заказа, сообщает Live24. Доктор уверен, что такая зависимость возникает у людей с тревожными расстройствами, депрессивными переживаниями и эмоциональной нестабильностью. Очень часто шопоголиками становятся люди с дефицитом общения, низкой самооценкой и неуверенностью в себе. Онлайн-покупки помогают им заполнить душевную пустоту и почувствовать себя лучше.
Врач советует разнообразить времяпровождение спортом, концентрацией на работе, новыми хобби и общением с близкими людьми. А если вы уже заметили в себе признаки шопоголизма, постарайтесь самостоятельно выявить причину и оценить свое эмоциональное состояние. Чтобы не совершать лишних покупок, необходимо заранее составлять список нужных товаров и стараться не поддаваться эмоциям во время шопинга. А еще заранее отложить определенную сумму денег наличными.
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