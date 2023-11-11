Ученик всю ночь считал зёрнышки риса, чтобы решить задачу, но ответ оказался неправильным

Ученику из Китая в школе дали весьма необычное домашнее задание. Его пришлось выполнять с родителями всю ночь.
Ученику из Китая в школе дали весьма необычное домашнее задание. Его пришлось выполнять с родителями всю ночь.
Фото: The Thаiger
Школьнику нужно было пересчитать 10 тысяч зерен риса. Но история обрела неожиданный поворот, когда учитель рассказала правильный путь решения задачи, пишет The Thаiger.
Фото: Pixabay
Родители пожаловались на задания педагога и рассказали, что провели вечер за счетом риса, но даже к двум часам ночи так и не насчитали нужное количество зерен. Каково было их удивление, когда учитель объяснила, что упражнение не подразумевало под собой подсчет каждого зернышка. Задача была логической – найти самый простой способ решения.
Преподаватель предложила свой вариант: посчитать 200 зерен риса и взвесить их. Затем умножить вес на 50 – и получить примерный вес 10 тысяч зерен.
Фото: Pixabay
К слову, в Китае набирают популярность такие нетрадиционные упражнения в добавок к основным. Учащимся предлагают выполнить практические задания, например, помочь родителям готовить. После выполнения, ученики делятся впечатлениями в классе. Как считают педагоги, такие упражнения помогают детям оценить и понять трудности своих родителей и научиться выражать чувства своим близким.
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