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Ученик всю ночь считал зёрнышки риса, чтобы решить задачу, но ответ оказался неправильным

11 ноября 2023 08:27
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Ученику из Китая в школе дали весьма необычное домашнее задание. Его пришлось выполнять с родителями всю ночь.

Ученик всю ночь считал зёрнышки риса, чтобы решить задачу, но ответ оказался неправильным -1


Фото: The Thаiger

Школьнику нужно было пересчитать 10 тысяч зерен риса. Но история обрела неожиданный поворот, когда учитель рассказала правильный путь решения задачи, пишет The Thаiger.

Ученик всю ночь считал зёрнышки риса, чтобы решить задачу, но ответ оказался неправильным -4


Фото: Pixabay

Родители пожаловались на задания педагога и рассказали, что провели вечер за счетом риса, но даже к двум часам ночи так и не насчитали нужное количество зерен. Каково было их удивление, когда учитель объяснила, что упражнение не подразумевало под собой подсчет каждого зернышка. Задача была логической – найти самый простой способ решения.

Преподаватель предложила свой вариант: посчитать 200 зерен риса и взвесить их. Затем умножить вес на 50 – и получить примерный вес 10 тысяч зерен.

Ученик всю ночь считал зёрнышки риса, чтобы решить задачу, но ответ оказался неправильным -7


Фото: Pixabay

К слову, в Китае набирают популярность такие нетрадиционные упражнения в добавок к основным. Учащимся предлагают выполнить практические задания, например, помочь родителям готовить. После выполнения, ученики делятся впечатлениями в классе. Как считают педагоги, такие упражнения помогают детям оценить и понять трудности своих родителей и научиться выражать чувства своим близким.

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# Школьники # калейдоскоп # Фотофакт

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