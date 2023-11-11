Ученик всю ночь считал зёрнышки риса, чтобы решить задачу, но ответ оказался неправильным

Ученику из Китая в школе дали весьма необычное домашнее задание. Его пришлось выполнять с родителями всю ночь.

Школьнику нужно было пересчитать 10 тысяч зерен риса. Но история обрела неожиданный поворот, когда учитель рассказала правильный путь решения задачи, пишет The Thаiger.

Родители пожаловались на задания педагога и рассказали, что провели вечер за счетом риса, но даже к двум часам ночи так и не насчитали нужное количество зерен. Каково было их удивление, когда учитель объяснила, что упражнение не подразумевало под собой подсчет каждого зернышка. Задача была логической – найти самый простой способ решения.

Преподаватель предложила свой вариант: посчитать 200 зерен риса и взвесить их. Затем умножить вес на 50 – и получить примерный вес 10 тысяч зерен.