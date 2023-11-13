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Люди кладут рулоны туалетной бумаги в холодильник – лайфхак из социальных сетей

13 ноября 2023 08:40
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Многих хозяек беспокоит неприятный запах в холодильнике, поэтому некоторые пробуют разные способы избавиться от него. Но проверяли ли вы этот лайфхак, который стал вирусным в Сети второй раз за последние пять лет?

Люди кладут рулоны туалетной бумаги в холодильник – лайфхак из социальных сетей -1


Фото: Pixabay

Суть тренда в том, чтобы положить рулон туалетной бумаги в холодильник, пишет The Mirror. Судя по всему, бумага должна действовать как пищевая сода – впитывать разные запахи.

Люди кладут рулоны туалетной бумаги в холодильник – лайфхак из социальных сетей -4


Фото: Pixabay

Авторы предлагают положить бумагу в любой уголок в холодильнике и оставить ее там. Рулон нужно взять новый, прямо из упаковки, чтобы получилось максимально гигиенично. Заменять бумагу нужно каждые три недели.

К слову, многим пользователям социальных сетей лайфхак показался странным. Некоторые предложили использовать привычную соду, активированный уголь, ваниль или лимон. Однако были и те, кто оценил способ и назвал его работающим, если вовремя менять рулоны бумаги.

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