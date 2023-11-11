Как повесить гирлянду на ёлку за пару минут – этот лайфхак не требует усилий и денег

Приближается время новогодних праздников, и совсем скоро многие начнут украшать елки дома. Вот вам гениальный лайфхак, как не распутывать гирлянду и легко повесить ее на елку.
Приближается время новогодних праздников, и совсем скоро многие начнут украшать елки дома. Вот вам гениальный лайфхак, как не распутывать гирлянду и легко повесить ее на елку.
Фото: Pixabay
Понадобиться лишь скалка или что-то, похожее на нее по форме. Нужно намотать гирлянду на скалку и просто обойти новогоднюю елку, постепенно оставляя огоньки на ветках. Парень, который продемонстрировал этот способ в социальных сетях, утверждает, что весь процесс занимает несколько минут, передает The Sun.
Фото: bolshoyvopros.ru
Самое интересное, что, когда придет время убирать елку, можно снова намотать гирлянду на скалку, и она не запутается, а пролежит до следующего года. Некоторые пользователи Сети написали, что уже используют похожий прием, но вместо скалки берут трубки от бумажных полотенец и даже бутылки.
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