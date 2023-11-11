Прямой эфир

Как повесить гирлянду на ёлку за пару минут – этот лайфхак не требует усилий и денег

11 ноября 2023 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Приближается время новогодних праздников, и совсем скоро многие начнут украшать елки дома. Вот вам гениальный лайфхак, как не распутывать гирлянду и легко повесить ее на елку.

Как повесить гирлянду на ёлку за пару минут – этот лайфхак не требует усилий и денег -1


Фото: Pixabay

Понадобиться лишь скалка или что-то, похожее на нее по форме. Нужно намотать гирлянду на скалку и просто обойти новогоднюю елку, постепенно оставляя огоньки на ветках. Парень, который продемонстрировал этот способ в социальных сетях, утверждает, что весь процесс занимает несколько минут, передает The Sun.

Как повесить гирлянду на ёлку за пару минут – этот лайфхак не требует усилий и денег -4


Фото: bolshoyvopros.ru

Самое интересное, что, когда придет время убирать елку, можно снова намотать гирлянду на скалку, и она не запутается, а пролежит до следующего года. Некоторые пользователи Сети написали, что уже используют похожий прием, но вместо скалки берут трубки от бумажных полотенец и даже бутылки.

Читайте также:

Пара поставила 15 новогодних ёлок в своём доме. Есть даже в ванной и на кухне

Друзья решили пошутить над девушкой и обклеили её комнату подарочной бумагой

Новогодние праздники превращаются в кошмар. Девушка страдает от необычной фобии

# Новый год # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ученик всю ночь считал зёрнышки риса, чтобы решить задачу, но ответ оказался неправильным
11 ноября 2023 08:27

Ученик всю ночь считал зёрнышки риса, чтобы решить задачу, но ответ оказался неправильным

Фотография с платьем снова взорвала интернет. Что не так на этот раз?
10 ноября 2023 12:38

Фотография с платьем снова взорвала интернет. Что не так на этот раз?

Специалисты рассказали, как заметить первый признак переизбытка соли в организме
10 ноября 2023 10:49

Специалисты рассказали, как заметить первый признак переизбытка соли в организме