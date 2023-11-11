Как повесить гирлянду на ёлку за пару минут – этот лайфхак не требует усилий и денег

Приближается время новогодних праздников, и совсем скоро многие начнут украшать елки дома. Вот вам гениальный лайфхак, как не распутывать гирлянду и легко повесить ее на елку.



Фото: Pixabay

Понадобиться лишь скалка или что-то, похожее на нее по форме. Нужно намотать гирлянду на скалку и просто обойти новогоднюю елку, постепенно оставляя огоньки на ветках. Парень, который продемонстрировал этот способ в социальных сетях, утверждает, что весь процесс занимает несколько минут, передает The Sun.