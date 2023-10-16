Наконец кто-то это сделал! Молодожёны на собственной свадьбе накормили гостей гамбургерами и наггетсами

Молодожены по-настоящему удивили гостей, которые пришли на их свадьбу. Пара отказалась от изысканного ужина на празднике, а вместо него подали фастфуд.
Молодожены по-настоящему удивили гостей, которые пришли на их свадьбу. Пара отказалась от изысканного ужина на празднике, а вместо него подали фастфуд.
Фото: tiktok / thomasbillaudeau
Жених и невеста из Франции заказали гамбургеры и наггетсы из известной сети быстрого питания, пишет kidsport.com. Пара хотела сделать свой праздник уникальным и запоминающимся, и у них это получилось. Гости аплодировали от радости, когда невеста в микрофон объявила, что приехала доставка всеми любимого фастфуда. У некоторых этот нетрадиционный выбор блюд вызвал удивление, но ролик в соцсетях набрал более 2,3 миллиона просмотров, а поделились им свыше 25 тысяч раз.
Фото: Pixabay
Многие оценили креативный и практичный подход пары, отметив, что лучше насладится простой едой на свадьбе, чем влезать в долги из-за заказанных роскошных блюд.
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