Наконец кто-то это сделал! Молодожёны на собственной свадьбе накормили гостей гамбургерами и наггетсами

Молодожены по-настоящему удивили гостей, которые пришли на их свадьбу. Пара отказалась от изысканного ужина на празднике, а вместо него подали фастфуд.

Жених и невеста из Франции заказали гамбургеры и наггетсы из известной сети быстрого питания, пишет kidsport.com. Пара хотела сделать свой праздник уникальным и запоминающимся, и у них это получилось. Гости аплодировали от радости, когда невеста в микрофон объявила, что приехала доставка всеми любимого фастфуда. У некоторых этот нетрадиционный выбор блюд вызвал удивление, но ролик в соцсетях набрал более 2,3 миллиона просмотров, а поделились им свыше 25 тысяч раз.