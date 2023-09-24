Девушка обустроила уютный дом на колёсах и путешествует на нём уже несколько лет

Девушка живет и путешествует в белом фургоне, который полностью оборудован под дом.

Фото: PA Real Life

Эллен 29 лет, она живет в Ирландии и работает графическим дизайнером на фрилансе. Тратит на свою жизнь девушка всего 200 фунтов стерлингов в месяц [около 630 белорусских рублей – прим. ред.], пишет Metro.

Фото: PA Real Life

В 2019 году она начала путешествовать по Ирландии в доме на колесах вместе со своей собакой. При этом она проводила в нем настолько много времени, что решила полностью переехать туда жить.

Фото: PA Real Life

С тех пор Эллен объездила всю Великобританию и Ирландию. При этом ее расходы существенно сократились. Она рассказала, что сейчас просто находит ближайший пляж и паркуется возле него на своем фургоне. Жизнь с видом на море приносит особенное наслаждение – она купается, работает, занимается делами и просто расслабляется.

Фото: PA Real Life

Ванной комнаты в ее фургоне нет, поэтому для девушки уже стало обыденностью принимать душ в общественных местах. Ей нравится такой уклад, и она ничего не хочет менять. А еще считает решение жить в доме на колесах лучшим в жизни.