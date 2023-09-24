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Девушка обустроила уютный дом на колёсах и путешествует на нём уже несколько лет

24 сентября 2023 15:25
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Девушка живет и путешествует в белом фургоне, который полностью оборудован под дом. 

Девушка обустроила уютный дом на колёсах и путешествует на нём уже несколько лет -1

Фото: PA Real Life

Эллен 29 лет, она живет в Ирландии и работает графическим дизайнером на фрилансе. Тратит на свою жизнь девушка всего 200 фунтов стерлингов в месяц [около 630 белорусских рублей – прим. ред.], пишет Metro.

Девушка обустроила уютный дом на колёсах и путешествует на нём уже несколько лет -4

Фото: PA Real Life

В 2019 году она начала путешествовать по Ирландии в доме на колесах вместе со своей собакой. При этом она проводила в нем настолько много времени, что решила полностью переехать туда жить.

Девушка обустроила уютный дом на колёсах и путешествует на нём уже несколько лет -7

Фото: PA Real Life

С тех пор Эллен объездила всю Великобританию и Ирландию. При этом ее расходы существенно сократились. Она рассказала, что сейчас просто находит ближайший пляж и паркуется возле него на своем фургоне. Жизнь с видом на море приносит особенное наслаждение – она купается, работает, занимается делами и просто расслабляется.

Девушка обустроила уютный дом на колёсах и путешествует на нём уже несколько лет -10

Фото: PA Real Life

Ванной комнаты в ее фургоне нет, поэтому для девушки уже стало обыденностью принимать душ в общественных местах. Ей нравится такой уклад, и она ничего не хочет менять. А еще считает решение жить в доме на колесах лучшим в жизни.

Девушка обустроила уютный дом на колёсах и путешествует на нём уже несколько лет -13

Фото: PA Real Life

Перед переездом Эллен отремонтировала свой фургон, потратив на это немаленькую сумму. Многое в доме на колесах сделано из дерева. Там есть рабочее место, кухня и кровать. Девушка добавила уюта в дом: посадила растения и украсила комнаты. 

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# Путешествия # калейдоскоп # Фотофакт

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