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Женщина выиграла миллион долларов, но забыла о лотерейном билете

26 апреля 2024 11:46
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Женщина из США выиграла в лотерею миллион долларов и забыла о выигрыше.

Женщина выиграла миллион долларов, но забыла о лотерейном билете -1


Фото: Pixabay

52-летняя женщина из штата Орегон регулярно покупала лотерейные билеты, однако ей никогда не везло. В один момент она решила проверить старые билеты, которые долго хранила дома, отсканировав их на специальном автомате, сообщает Lenta.ru.

Но когда женщина увидела на экране приглашение в офис лотереи, она сразу позвала сотрудника, чтобы тот перепроверил ее билет. Сотрудник помочь женщине не смог и сказал, что ее выигрыш нельзя обналичить в автомате, так как сумма более тысячи долларов.

Позже стало известно, что она выиграла миллион долларов. Потратить выигрыш она планирует на погашение ипотеки за дом, новый пикап и отдых на Гавайях.

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# Деньги # калейдоскоп

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