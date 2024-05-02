Священник рассказал, как освятить кулич на Пасху дома

Священник храма святителя Петра, митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко рассказал, как самостоятельно освятить пасхальный кулич, если не получается прийти в церковь.

Как правило, обряд освящения яиц и куличей проходит в Великую субботу. Если посетить храм нет возможности, священник рекомендует освящать самостоятельно дома, передает Lenta.ru.

Для этого перед трапезой нужно трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». А после окропить кулич святой водой, произнося: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». К слову, если куличей несколько, то не обязательно освящать все.

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