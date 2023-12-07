Самый распространённый тип головной боли можно вылечить без таблеток

С помощью МРТ ученые нашли доказательства связи между головной болью и воспалением в напряженных мышцах шеи.

Чаще всего головные боли, не связанные с другими заболеваниями, возникают из-за напряжения мышц шеи. В исследовании приняли участие 50 человек, преимущественно женщины 20-31 года, пишет Газета.ru. У 16 из них была головная боль напряжения, у 12 – головная боль и мигрень, а еще 22 участника не страдали от головных болей и служили контрольной группой для сравнения результатов.

В группе головной боли и мигрени наблюдались признаки повышения чувствительности нервных волокон в миофасциальных тканях трапециевидной мышцы. При этом чем больше таких признаков было у пациента, тем чаще у него болела голова и тем сильнее чувствовался дискомфорт в шее.

Это открытие поможет ученым оценивать эффективность методов лечения. К примеру, неинвазивные варианты лечения, направленные на мышцы шеи могут быть более эффективными и безопасными, чем прием обезболивающих.

Читайте также:

Врач рассказала о последствиях для здоровья, если долго не выходить на улицу

Назван фрукт, в котором содержится витамина C больше, чем в апельсинах

Как преодолеть осеннюю хандру и усталость – полезные советы экспертов