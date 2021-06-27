Прошло восемь лет. Сможете узнать героиню мема «Озадаченная Хлоя»?

В 2013 году в соцсетях стал популярным ролик про маленькую девочку. Ребёнок не понимал, почему все вокруг так радуются. И в итоге озадаченное лицо Хлои стало мемом. Как рассказывается в ролике медиа-компании BuzzFeed, сначала прославилась старшая сестра Хлои – Лили. В 2011 году её мама сняла ролик, как Лили разбирает свои подарки на день рождения. А затем женщина сообщает, что они едут в парк развлечений.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Lily and Chloe

Малышка была так рада, что расплакалась. Её реакция позабавила родителей, поэтому они опубликовали видео в соцсетях. И оно набрало более 19 миллионов просмотров. Сама девочка в то время была слишком юна, чтобы понимать, что произошло. А вот её маму переполняли эмоции. Их простенький ролик, который семья снимала для друзей и родственников, внезапно стал одним из самых популярных. У семьи просили интервью, их снимали для новостей. В какой-то момент женщина даже расплакалась, лёжа в постели, – так много всего (пусть и хорошего) случилось за короткое время. Но это было лишь начало. В 2013 году родители Хлои ехали в машине и снимали свой разговор на видео. Супруги весело общались с детьми, а затем сказали, что собираются поехать в парк развлечений. И хотя это уже был как минимум второй раз, Лили вновь заплакала от радости. А младшая сестра явно испытала смешанные эмоции.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Lily and Chloe

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Lily and Chloe

Этот ролик был опубликован на YouTube-канале Lily and Chloe, где к настоящему моменту набрал более 18 миллионов просмотров (сейчас более 20 миллионов). Так родители девочек поняли, что им удалось дважды войти в одну реку. И когда семья приехала повеселиться в парк, десятки людей уже хотели фотографию с Хлоей больше, чем с любым сотрудником учреждения.

Фото: instagram.com/chloeclem

Вскоре после публикации видео один из пользователей соцсетей сделал несколько GIF-изображений, которыми поделился с друзьями. Хотя там было и несколько изображений Лили, больше всего людям понравилась Хлоя с её необычной реакцией на слёзы сестры.

Фото: instagram.com/chloeclem

А затем пользователи соцсетей при помощи фотомонтажа начали добавлять лицо Хлои на разные снимки. Веселее всего было маме Хлои, которая тоже видела все эти странные фотографии. «Мама, это не я», – говорила героиня мема, видя знаменитостей со своим лицом. Вот так и появился мем «Озадаченная Хлоя», который среди англоязычных пользователей также известен как «Боковой взгляд Хлои (Side Eyeing Chloe)». Фото: instagram.com/chloeclem

После этого Хлою начали приглашать сниматься в рекламе, лицо девочки появлялось на билбордах, а также малышке довелось прогуляться по красной дорожке. Но за пиком популярности постепенно пошёл её спад. Уже к 2019 году Хлое практически перестали поступать коммерческие предложения, поэтому семья вновь стала жить обычной жизнью.

Фото: instagram.com/chloeclem

Хлоя родилась 30 ноября 2010 года, так что сейчас ей 10 лет. Лили родилась 25 сентября 2005 года, сейчас ей 15 лет.

Фото: instagram.com/lilyaclem

Фото: instagram.com/lilyaclem