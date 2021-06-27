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Прошло восемь лет. Сможете узнать героиню мема «Озадаченная Хлоя»?

27 июня 2021 12:03
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В 2013 году в соцсетях стал популярным ролик про маленькую девочку. Ребёнок не понимал, почему все вокруг так радуются. И в итоге озадаченное лицо Хлои стало мемом. 

Как рассказывается в ролике медиа-компании BuzzFeed, сначала прославилась старшая сестра Хлои – Лили. В 2011 году её мама сняла ролик, как Лили разбирает свои подарки на день рождения. А затем женщина сообщает, что они едут в парк развлечений. 

Прошло восемь лет. Сможете узнать героиню мема «Озадаченная Хлоя»?-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Lily and Chloe 

Малышка была так рада, что расплакалась. Её реакция позабавила родителей, поэтому они опубликовали видео в соцсетях. И оно набрало более 19 миллионов просмотров. Сама девочка в то время была слишком юна, чтобы понимать, что произошло. А вот её маму переполняли эмоции. 

Их простенький ролик, который семья снимала для друзей и родственников, внезапно стал одним из самых популярных. У семьи просили интервью, их снимали для новостей. В какой-то момент женщина даже расплакалась, лёжа в постели, – так много всего (пусть и хорошего) случилось за короткое время. Но это было лишь начало. 

В 2013 году родители Хлои ехали в машине и снимали свой разговор на видео. Супруги весело общались с детьми, а затем сказали, что собираются поехать в парк развлечений. И хотя это уже был как минимум второй раз, Лили вновь заплакала от радости. А младшая сестра явно испытала смешанные эмоции. 

Прошло восемь лет. Сможете узнать героиню мема «Озадаченная Хлоя»?-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Lily and Chloe 

Прошло восемь лет. Сможете узнать героиню мема «Озадаченная Хлоя»?-6

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Lily and Chloe 

Этот ролик был опубликован на YouTube-канале Lily and Chloe, где к настоящему моменту набрал более 18 миллионов просмотров (сейчас более 20 миллионов). Так родители девочек поняли, что им удалось дважды войти в одну реку. И когда семья приехала повеселиться в парк, десятки людей уже хотели фотографию с Хлоей больше, чем с любым сотрудником учреждения. 

Прошло восемь лет. Сможете узнать героиню мема «Озадаченная Хлоя»?-9

Фото: instagram.com/chloeclem 

Вскоре после публикации видео один из пользователей соцсетей сделал несколько GIF-изображений, которыми поделился с друзьями. Хотя там было и несколько изображений Лили, больше всего людям понравилась Хлоя с её необычной реакцией на слёзы сестры. 

Прошло восемь лет. Сможете узнать героиню мема «Озадаченная Хлоя»?-12

Фото: instagram.com/chloeclem 

Прошло восемь лет. Сможете узнать героиню мема «Озадаченная Хлоя»?-14

А затем пользователи соцсетей при помощи фотомонтажа начали добавлять лицо Хлои на разные снимки. Веселее всего было маме Хлои, которая тоже видела все эти странные фотографии. «Мама, это не я», – говорила героиня мема, видя знаменитостей со своим лицом. Вот так и появился мем «Озадаченная Хлоя», который среди англоязычных пользователей также известен как «Боковой взгляд Хлои (Side Eyeing Chloe)». Фото: instagram.com/chloeclem 

После этого Хлою начали приглашать сниматься в рекламе, лицо девочки появлялось на билбордах, а также малышке довелось прогуляться по красной дорожке. Но за пиком популярности постепенно пошёл её спад. Уже к 2019 году Хлое практически перестали поступать коммерческие предложения, поэтому семья вновь стала жить обычной жизнью. 

Прошло восемь лет. Сможете узнать героиню мема «Озадаченная Хлоя»?-17

Фото: instagram.com/chloeclem 

Хлоя родилась 30 ноября 2010 года, так что сейчас ей 10 лет. Лили родилась 25 сентября 2005 года, сейчас ей 15 лет.

Прошло восемь лет. Сможете узнать героиню мема «Озадаченная Хлоя»?-20

Фото: instagram.com/lilyaclem 

Прошло восемь лет. Сможете узнать героиню мема «Озадаченная Хлоя»?-22

Фото: instagram.com/lilyaclem 

Прошло восемь лет. Сможете узнать героиню мема «Озадаченная Хлоя»?-24

Фото: instagram.com/lilyaclem 

Обе девочки учатся в школе, веселятся с друзьями и, конечно, ведут свои странички в соцсетях. У Хлои более 545 тысяч подписчиков, у Лили – 16 тысяч. 

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# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

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