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Ничего необычного, но пугают. Пользователи соцсетей показали места, в которых им неуютно

27 июня 2021 07:54
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Как понять, что человек оказался в неправильном месте в неправильное время? Конечно же, вы услышите жуткую музыку, ведь это герой фильма ужасов.

Впрочем, иногда ещё можно услышать внутренний голос. Именно такое и случалось с пользователями Reddit. Иногда они забредали в места, которые казались им жуткими. Но в то же время для большинства людей фотографии этих мест выглядят вполне безобидно. А у вас эти снимки вызывают ощущение дискомфорта?

Ничего необычного, но пугают. Пользователи соцсетей показали места, в которых им неуютно-1

Фото: reddit.com/user/mike_buurmeijer

Ничего необычного, но пугают. Пользователи соцсетей показали места, в которых им неуютно-3

Фото: reddit.com/user/Ricecakes4

Ничего необычного, но пугают. Пользователи соцсетей показали места, в которых им неуютно-5

Фото: reddit.com/user/SpookyThermos

Ничего необычного, но пугают. Пользователи соцсетей показали места, в которых им неуютно-7

Фото: reddit.com/user/Living_Lock

Ничего необычного, но пугают. Пользователи соцсетей показали места, в которых им неуютно-9

Фото: reddit.com/user/teh_herper

Ничего необычного, но пугают. Пользователи соцсетей показали места, в которых им неуютно-11

Фото: reddit.com/user/Juansho2111

Ничего необычного, но пугают. Пользователи соцсетей показали места, в которых им неуютно-13

Фото: reddit.com/user/tilltheend0ftime

Ничего необычного, но пугают. Пользователи соцсетей показали места, в которых им неуютно-15

Фото: reddit.com/user/hhaydxn

Ничего необычного, но пугают. Пользователи соцсетей показали места, в которых им неуютно-17

Фото: reddit.com/user/amerett0

Кстати, если вдруг эти фотографии вас напугали, то предлагаем оценить современное искусство. Вот девять вариантов Моны Лизы, которые вы не видели (подробнее здесь).

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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