Ничего необычного, но пугают. Пользователи соцсетей показали места, в которых им неуютно
Как понять, что человек оказался в неправильном месте в неправильное время? Конечно же, вы услышите жуткую музыку, ведь это герой фильма ужасов.
Впрочем, иногда ещё можно услышать внутренний голос. Именно такое и случалось с пользователями Reddit. Иногда они забредали в места, которые казались им жуткими. Но в то же время для большинства людей фотографии этих мест выглядят вполне безобидно. А у вас эти снимки вызывают ощущение дискомфорта?
Фото: reddit.com/user/mike_buurmeijer
Фото: reddit.com/user/Ricecakes4
Фото: reddit.com/user/SpookyThermos
Фото: reddit.com/user/Living_Lock
Фото: reddit.com/user/teh_herper
Фото: reddit.com/user/Juansho2111
Фото: reddit.com/user/tilltheend0ftime
Фото: reddit.com/user/hhaydxn
Фото: reddit.com/user/amerett0
Кстати, если вдруг эти фотографии вас напугали, то предлагаем оценить современное искусство. Вот девять вариантов Моны Лизы, которые вы не видели (подробнее здесь).