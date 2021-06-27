Ничего необычного, но пугают. Пользователи соцсетей показали места, в которых им неуютно

Как понять, что человек оказался в неправильном месте в неправильное время? Конечно же, вы услышите жуткую музыку, ведь это герой фильма ужасов.

Впрочем, иногда ещё можно услышать внутренний голос. Именно такое и случалось с пользователями Reddit. Иногда они забредали в места, которые казались им жуткими. Но в то же время для большинства людей фотографии этих мест выглядят вполне безобидно. А у вас эти снимки вызывают ощущение дискомфорта?