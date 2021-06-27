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Мужчина написал весёлую песню для своих дочерей. Но юмор оценили не все

27 июня 2021 08:48
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Чтобы быть хорошим отцом, достаточно просто уделять внимание своим детям и делать для них разные приятные мелочи. Но этого не хватит, чтобы заслужить одобрение окружающих. 

Как сообщает The Sun, 44-летний американец Мэтью Уэст счастливо женат и воспитывает двух дочерей. Мужчина является относительно известным певцом и автором песен. Конечно же, поёт он и для своей семьи. 

Мужчина написал весёлую песню для своих дочерей. Но юмор оценили не все-1

Увидев, что его взрослеющие дочки постепенно начинают носить более открытую одежду, Мэтью не смог сдержать свои отцовские чувства и написал шутливую песню, в которой призвал девочек помнить о скромности. В тексте композиции звучали слова, что мальчики проявляют к ним интерес не из-за открытой одежды, а потому что у них красивая мама. 

Мужчина написал весёлую песню для своих дочерей. Но юмор оценили не все-4

Большинство пользователей соцсетей просто посмеялось, а также похвалило задумку Уэста, ведь многим отцам сложно принять тот факт, что их маленькие принцессы взрослеют и становятся самостоятельными девушками. 

Мужчина написал весёлую песню для своих дочерей. Но юмор оценили не все-7

Однако нашлись и комментаторы, которые раскритиковали композицию. Они заявили, что мужчина культивирует отношение к человеку на основе его внешности, а не на основе его внутренних качеств. 

«Вы сказали своим дочерям, что единственная причина, по которой они нужны мальчикам, – это их тела», – возмутился один из пользователей.

Мужчина написал весёлую песню для своих дочерей. Но юмор оценили не все-10

В итоге Уэст удалил ролик, а также принёс извинения. Американец пояснил, что не хотел никого обидеть, а просто шутливо обыграл свою, возможно, чрезмерную заботу о дочках. 

Мужчина написал весёлую песню для своих дочерей. Но юмор оценили не все-13

Кстати, ранее мы рассказывали о супругах, которые решили один день потакать всем капризам своих детей. Что из этого вышло – читайте здесь

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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