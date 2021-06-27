Мужчина написал весёлую песню для своих дочерей. Но юмор оценили не все

Чтобы быть хорошим отцом, достаточно просто уделять внимание своим детям и делать для них разные приятные мелочи. Но этого не хватит, чтобы заслужить одобрение окружающих. Как сообщает The Sun, 44-летний американец Мэтью Уэст счастливо женат и воспитывает двух дочерей. Мужчина является относительно известным певцом и автором песен. Конечно же, поёт он и для своей семьи.

Увидев, что его взрослеющие дочки постепенно начинают носить более открытую одежду, Мэтью не смог сдержать свои отцовские чувства и написал шутливую песню, в которой призвал девочек помнить о скромности. В тексте композиции звучали слова, что мальчики проявляют к ним интерес не из-за открытой одежды, а потому что у них красивая мама.

Большинство пользователей соцсетей просто посмеялось, а также похвалило задумку Уэста, ведь многим отцам сложно принять тот факт, что их маленькие принцессы взрослеют и становятся самостоятельными девушками.

Однако нашлись и комментаторы, которые раскритиковали композицию. Они заявили, что мужчина культивирует отношение к человеку на основе его внешности, а не на основе его внутренних качеств. «Вы сказали своим дочерям, что единственная причина, по которой они нужны мальчикам, – это их тела», – возмутился один из пользователей.

В итоге Уэст удалил ролик, а также принёс извинения. Американец пояснил, что не хотел никого обидеть, а просто шутливо обыграл свою, возможно, чрезмерную заботу о дочках.