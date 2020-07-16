Этот ребёнок вырос и уже стал подростком. Посмотрите, как изменился всемирно известный малыш

В 2007 году в социальных сетях распространился мем про маленького мальчика. Ребёнок сжимал в кулаке песок и выглядел очень решительным. В итоге снимок стал популярным, а малыша с фотографии прозвали «Успешный ребёнок». Спустя 13 лет мальчик вместе с родителями снялся в ролике медиа-компании BuzzFeed. Семья рассказала, с чего всё началось, а зрители смогли узнать, как малыш, ставший мемом, выглядит теперь. Ребёнка зовут Сэм Гринер, а его родителей – Лэйни и Джастин. Они объяснили, что тот самый снимок был сделан на пляже во Флориде. Семья решила устроить фотосессию по случаю покупки нового фотоаппарата. И когда 11-месячный Сэм подносил руку с песком ко рту, Лэйни нажала на кнопку устройства.

Фото: instagram.com/laneymg

Женщина разместила фото сына на странице одного из своих аккаунтов, удивилась обилию «лайков», но потом забыла об этом. А затем в 2008 году Лэйни начала замечать снимок своего ребёнка повсюду. С помощью разных программ пользователи соцсетей обрабатывали фотографию и добавляли смешные надписи. Некоторые мемы с участием Сэма не нравились его родителям, ведь они хотели, чтобы их малыш вызывал позитивные ассоциации. И в 2009 году их желание сбылось. Пользователи соцсетей начали использовать фотографию малыша в качестве мема «Успешный ребёнок». Эта идея оказалась так популярна, что мем начал появляться на рекламных щитах и в газетах.

Фото: instagram.com/laneymg

Родителям это очень понравилось, ведь начало жизни Сэма они не могли считать благополучным. Мальчик родился недоношенным и в возрасте шести недель перенёс операцию на мозге. Поэтому когда Сэма стали называть успешным, его отец и мать посчитали это чем-то особенным. Сам же юноша насчёт своей славы испытывает смешанные чувства. «Это странно – быть известным ребёнком, потому что, знаете, я понятия не имел, что происходило», – объяснил подросток.

Фото: instagram.com/laneymg

По словам Сэма, иногда на улице к нему подходят люди и просят повторить самого себя на том фото. Или спрашивают, каков на вкус песок. «И я такой: «Я не знаю. Как конфеты». Я считаю себя нормальным ленивым подростком, который обычно занимается искусством или слушает музыку», – признался Гринер.

Фото: instagram.com/laneymg

Юноша добавил, что ему бы не хотелось, чтобы его все знали только в качестве маленького мальчика. С другой стороны, у его славы оказался огромный плюс. Однажды его отцу потребовалась операция по пересадке почки. У семьи не было таких денег, но неравнодушные люди помогли Сэму и его родителям собрать необходимую сумму. «Я очень благодарен каждому, кто помог нам, и всем, кто использует это изображение. Многие медсёстры и врачи используют снимок, чтобы справится с очередным днём. Я счастлив, что люди, которые спасают жизни других, используют мою фотографию, хотя я ничего не сделал, только ел песок», – сказал Сэм.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале BuzzFeedVideo