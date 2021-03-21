Повзрослела и стала красавицей. Посмотрите, как изменилась девочка, которую знают все

В 2011 году на просторах соцсетей появился новый мем. Трёхлетняя девочка очень выразительно показывала, что не знает ответа на вопрос. Нам стало интересно, как она выглядит и чем занимается сейчас.

Фото: кадр из сериала «Держись, Чарли!»

Этот мем является кадром из американского сериала «Держись, Чарли!». На английском мем называется так же, как и сериал – «Good Luck Charlie». А вот в русскоязычных соцсетях можно встретить несколько вариантов: «Девочка в недоумении», «Удивлённая девочка», «Возмущённая девочка».

Фото: instagram.com/miatalerico101

Итак, её зовут Миа Талерико. Девочка родилась 17 сентября 2008 года в городе Санта-Барбара, штат Калифорния. И уже в 11 месяцев Миа стала актрисой. Она ещё не научилась ходить, когда её начали снимать в сериале. К слову, в этой кинокартине она играла центральную роль, а все остальные персонажи раскрывались через отношение к героине.

Фото: instagram.com/miatalerico101

В три года Талерико уже обладала настолько выразительной мимикой, что зрители не могли перестать смеяться, глядя на малышку. А когда девочка, отвечая на вопрос, изобразила недоумение в стиле «Откуда же мне знать?», она мигом превратилась в мем.

Фото: instagram.com/miatalerico101

Нельзя сказать, чтобы это сильно изменило жизнь Мии, ведь она и так была популярна из-за своей роли в сериале. Девочка с самого рождения привыкла находиться в свете софитов, поэтому повышенное внимание её не смущало и не смущает.

Фото: instagram.com/miatalerico101

Сейчас маленькой актрисе уже 12 лет. Последняя серия «Держись, Чарли!» вышла в 2014 году, с того момента Миа несколько раз появлялась в короткометражках, но в серьёзные работы её, вероятно, пока не приглашают в силу возраста. Один раз девочка участвовала в съёмках для весенней коллекции детской одежды.

Фото: instagram.com/miatalerico101

В 2015 году Талерико пошла в школу. Легко догадаться, что девочка и сейчас продолжает обучение. Юная актриса активно ведёт Instagram, на её страничку подписаны более 1,3 миллиона пользователей.

Фото: instagram.com/miatalerico101

Также у Мии есть небольшая подработка: по просьбе фанатов она записывает для них ролики, на кадрах которых передаёт привет или произносит заранее заказанные фразы.