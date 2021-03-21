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Повзрослела и стала красавицей. Посмотрите, как изменилась девочка, которую знают все

21 марта 2021 16:45
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В 2011 году на просторах соцсетей появился новый мем. Трёхлетняя девочка очень выразительно показывала, что не знает ответа на вопрос. Нам стало интересно, как она выглядит и чем занимается сейчас. 

Повзрослела и стала красавицей. Посмотрите, как изменилась девочка, которую знают все -1

Фото: кадр из сериала «Держись, Чарли!»

Этот мем является кадром из американского сериала «Держись, Чарли!». На английском мем называется так же, как и сериал – «Good Luck Charlie». А вот в русскоязычных соцсетях можно встретить несколько вариантов: «Девочка в недоумении», «Удивлённая девочка», «Возмущённая девочка». 

Повзрослела и стала красавицей. Посмотрите, как изменилась девочка, которую знают все -4

Фото: instagram.com/miatalerico101 

Итак, её зовут Миа Талерико. Девочка родилась 17 сентября 2008 года в городе Санта-Барбара, штат Калифорния. И уже в 11 месяцев Миа стала актрисой. Она ещё не научилась ходить, когда её начали снимать в сериале. К слову, в этой кинокартине она играла центральную роль, а все остальные персонажи раскрывались через отношение к героине. 

Повзрослела и стала красавицей. Посмотрите, как изменилась девочка, которую знают все -7

Фото: instagram.com/miatalerico101 

В три года Талерико уже обладала настолько выразительной мимикой, что зрители не могли перестать смеяться, глядя на малышку. А когда девочка, отвечая на вопрос, изобразила недоумение в стиле «Откуда же мне знать?», она мигом превратилась в мем. 

Повзрослела и стала красавицей. Посмотрите, как изменилась девочка, которую знают все -10

Фото: instagram.com/miatalerico101 

Нельзя сказать, чтобы это сильно изменило жизнь Мии, ведь она и так была популярна из-за своей роли в сериале. Девочка с самого рождения привыкла находиться в свете софитов, поэтому повышенное внимание её не смущало и не смущает. 

Повзрослела и стала красавицей. Посмотрите, как изменилась девочка, которую знают все -13

Фото: instagram.com/miatalerico101 

Сейчас маленькой актрисе уже 12 лет. Последняя серия «Держись, Чарли!» вышла в 2014 году, с того момента Миа несколько раз появлялась в короткометражках, но в серьёзные работы её, вероятно, пока не приглашают в силу возраста. Один раз девочка участвовала в съёмках для весенней коллекции детской одежды. 

Повзрослела и стала красавицей. Посмотрите, как изменилась девочка, которую знают все -16

Фото: instagram.com/miatalerico101 

В 2015 году Талерико пошла в школу. Легко догадаться, что девочка и сейчас продолжает обучение. Юная актриса активно ведёт Instagram, на её страничку подписаны более 1,3 миллиона пользователей. 

Повзрослела и стала красавицей. Посмотрите, как изменилась девочка, которую знают все -19

Фото: instagram.com/miatalerico101 

Также у Мии есть небольшая подработка: по просьбе фанатов она записывает для них ролики, на кадрах которых передаёт привет или произносит заранее заказанные фразы. 

Повзрослела и стала красавицей. Посмотрите, как изменилась девочка, которую знают все -22

Фото: instagram.com/miatalerico101 

Талерико увлекается пением и танцами, а из сладостей предпочитает мороженое. 

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# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

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