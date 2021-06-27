Велосипед сбросил с себя человека. Это он зря, ведь наездником был инженер

Молодой человек захотел покататься на велосипеде, но тот был против. Упав с двухколёсного транспортного средства, парень решил, что второго раза не будет. Теперь велосипед точно знает, почему не стоило связываться с инженером.

Выпускник Университета электронных наук и технологий Китая Чжихуэй Цзюнь никогда не умел кататься на велосипеде. Видя, как другие люди запросто передвигаются на этом транспортном средстве, молодой человек испытывал зависть.