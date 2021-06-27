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Велосипед сбросил с себя человека. Это он зря, ведь наездником был инженер

27 июня 2021 09:44
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Молодой человек захотел покататься на велосипеде, но тот был против. Упав с двухколёсного транспортного средства, парень решил, что второго раза не будет. Теперь велосипед точно знает, почему не стоило связываться с инженером.

Выпускник Университета электронных наук и технологий Китая Чжихуэй Цзюнь никогда не умел кататься на велосипеде. Видя, как другие люди запросто передвигаются на этом транспортном средстве, молодой человек испытывал зависть. 

Велосипед сбросил с себя человека. Это он зря, ведь наездником был инженер-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 稚晖君

Поскольку взрослому человеку гонять на трёхколёсном велосипеде не комильфо, Чжихуэй решил разобраться с этой проблемой иначе. За четыре месяца он спроектировал и собрал свой собственный велосипед с системой акселерометров и гироскопов. В итоге велосипед стал удерживать баланс сам.

Велосипед сбросил с себя человека. Это он зря, ведь наездником был инженер-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 稚晖君

Проверяя, насколько хорошо у него получилось, Цзюнь повесил на руль кирпич. Транспортное средство даже не покачнулось. Потом парень толкнул его вперёд – велосипед поехал дальше без каких-либо проблем. Но этого инженеру показалось мало.

Велосипед сбросил с себя человека. Это он зря, ведь наездником был инженер-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 稚晖君

Немного подумав, Чжихуэй установил ещё систему датчиков и видеокамеру, чтобы велосипед мог ехать полностью самостоятельно, замечая все препятствия и объезжая их. В итоге получился самый настоящий беспилотный велосипед, который питается от литиевой батареи.

Велосипед сбросил с себя человека. Это он зря, ведь наездником был инженер-10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 稚晖君

Кстати, ранее мы рассказывали о другом парне, которого лучше не злить. Мужчине мешала проехать машина, поэтому он отодвинул её голыми руками (здесь подробности).

# Изобретения # калейдоскоп # Чжихуэй Цзюнь # Фотофакт

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