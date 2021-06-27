Велосипед сбросил с себя человека. Это он зря, ведь наездником был инженер
Молодой человек захотел покататься на велосипеде, но тот был против. Упав с двухколёсного транспортного средства, парень решил, что второго раза не будет. Теперь велосипед точно знает, почему не стоило связываться с инженером.
Выпускник Университета электронных наук и технологий Китая Чжихуэй Цзюнь никогда не умел кататься на велосипеде. Видя, как другие люди запросто передвигаются на этом транспортном средстве, молодой человек испытывал зависть.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 稚晖君
Поскольку взрослому человеку гонять на трёхколёсном велосипеде не комильфо, Чжихуэй решил разобраться с этой проблемой иначе. За четыре месяца он спроектировал и собрал свой собственный велосипед с системой акселерометров и гироскопов. В итоге велосипед стал удерживать баланс сам.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 稚晖君
Проверяя, насколько хорошо у него получилось, Цзюнь повесил на руль кирпич. Транспортное средство даже не покачнулось. Потом парень толкнул его вперёд – велосипед поехал дальше без каких-либо проблем. Но этого инженеру показалось мало.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 稚晖君
Немного подумав, Чжихуэй установил ещё систему датчиков и видеокамеру, чтобы велосипед мог ехать полностью самостоятельно, замечая все препятствия и объезжая их. В итоге получился самый настоящий беспилотный велосипед, который питается от литиевой батареи.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 稚晖君
Кстати, ранее мы рассказывали о другом парне, которого лучше не злить. Мужчине мешала проехать машина, поэтому он отодвинул её голыми руками (здесь подробности).