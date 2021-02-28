«Чрезмерно навязчивая девушка». Как сложилась жизнь героини популярного мема

В далёком 2012 году мир услышал песню девушки, которая покорила сердца миллионов одиноких парней. Исполнительницу прозвали «Чрезмерно навязчивая девушка (Overly Attached Girlfriend)» и она стала мемом. Мы захотели узнать, как сейчас дела у героини ролика. Кстати, её зовут Лайна Моррис, и она родилась 22 июня 1991 года.

Фото: instagram.com/laina

Как рассказала Лайна в ролике медиа-компании BuzzFeed, в 2012 году девушке было 20 лет, она недавно окончила колледж и собиралась стать учительницей. Но перед началом работы Моррис взяла небольшой отпуск. Девушка устроилась на неполный рабочий день в службу доставки. Лайна, жила с однокурсниками, с которыми училась в колледже, и вела обычную жизнь.

Фото: instagram.com/laina (Снимок 2006 года)

И вот однажды вечером, занимаясь в интернете сёрфингом, Моррис услышала песню Джастина Бибера «Boyfriend». Певец предлагал своим фанатам написать пародию на его композицию. Лайана немного подумала и решила сделать женский вариант песни. И этот вариант должен был быть смешным. Для большего вдохновения Моррис читала текст композиции Бибера, и взгляд девушки зацепился за строчку «Если бы я был твоим парнем, я бы никогда не отпустил тебя». И Лайна захотела довести это до абсурда. Закончив с текстом, прямо перед записью девушка решила для пущего эффекта сделать настолько жуткое лицо, насколько получится. «Я понятия не имела, насколько сильно это повлияет на мою жизнь», – призналась Моррис.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Laina

После публикации видео быстро начало набирать популярность. Ещё до того, как Лайна пошла спать, под роликом уже было 52 комментария от разных людей. На следующее утро, когда девушка вышла из своей комнаты в гостиную, её однокурсники повернули к ней ноутбук и сказали: «Ты стала мемом».

Фото: instagram.com/laina

Зайдя в интернет, Моррис убедилась, что мемы с её лицом повсюду. В соцсетях девушку заваливали сообщениями как друзья, так и незнакомцы. Лайну всё это забавляло, она считала, что ей очень повезло. Новоиспечённой героине мема было сложно поверить, что это не просто шутка её друзей.

Фото: instagram.com/laina

Через две недели Моррис опубликовала второе видео на своём канале. И в итоге её ролики заняли 1 и 2 места в списке самых просматриваемых видео на YouTube – оба набрали по 20 миллионов просмотров. Вот тогда девушка полностью убедилась, что это не какая-то шутка, а она на самом деле находится на волне популярности.

Фото: instagram.com/laina

После этого девушку начали приглашать на разные конкурсы, предлагали сняться в рекламе и так далее. Кроме того, теперь Лайана смогла познакомиться с другими героями мемов, например, с Неудачником Брайаном и Хорошей девушкой Джиной. Наслаждение популярностью длилось около года. Затем Моррис начала чувствовать определённое давление. Приходилось выбирать, выступить ли ей с речью или сняться в каком-нибудь ролике. Хочет ли она написать что-либо? Нужно ли ей переехать в Лос-Анджелес? Наконец, от чрезмерного внимания Лайана начала испытывать стресс.

Фото: instagram.com/laina

В 2014 году у девушки началась депрессия, но она сама этого не понимала. Моррис проводила время с друзьями, снимала ролики, выступала на шоу и зарабатывала деньги. Ей казалось, что при таком положении дел депрессия попросту невозможна. Девушка ругала себя за лень и думала, что у неё проблема с мотивацией. Однако в конце концов Лайана обратилась к терапевту, а потом начала принимать лекарства. Перед приёмом первых таблеток Моррис расплакалась от огорчения, что не может справиться со всем самостоятельно и вынуждена принимать лекарства, чтобы восстановить своё психическое здоровье.

Фото: instagram.com/laina

Вскоре таблетки принесли эффект. Девушка перестала себя ругать и поняла, что самое главное – это заботиться о себе. Ещё спустя некоторое время Лайана решила, что больше не хочет продолжать публиковать видео на YouTube, но и уходить, не попрощавшись, было бы не хорошо. Поэтому 25 июля 2019 года Моррис разместила последний ролик, в котором объяснила причину своего ухода. «Оглядываясь на всё, что случилось, я очень-очень благодарна. Моя жизнь перевернулась с ног на голову буквально за одну ночь. Было много взлётов и падений, я с нежностью вспоминаю те дни. И я счастлива, что всё так случилось. И, думаю, что «Чрезмерно навязчивая девушка» – это лучшее, что случалось со мной», – завершила свой рассказ Лайана.