Проклятие «Один дома»? Как сложились судьбы героев фильма

Прошло уже почти 30 лет со дня выхода комедии «Один дома», изменившей жизнь большей части актерского состава. Однако для многих актеров семейного рождественского фильма после его выхода в кинопрокате последовали лишь годы, полные мучений и страданий, сообщает Mirror. Маколей Калкин – Кевин Маккаллистер

Фото: imdb.com Тяжелой стала судьба Маколея Калкина, который после роли Кевина Маккаллистера приобрел статус суперзвезды. Он продолжил свою карьеру с миллионными гонорарами и снялся в фильмах «Один дома 2» и «Богатенький Ричи». Мальчик стал одним из самых богатых звездных детей в мире. Но купаться в славе Калкину, которому сейчас уже 39 лет, пришлось не долго. Еще подростком он перестал сниматься в Голливуде, начал судебные тяжбы со своими родителями и разорвал с ними отношения, лишив их возможности управлять его состоянием. В 2004 году у Маколея начались проблемы с законом – он был арестован по подозрению в хранении запрещенных веществ без рецепта врача.

Фото: instagram.com/culkamania По данным полиции, у парня были обнаружены марихуана и таблетки содержащие седативное вещество, которое используется для лечения тревожного состояния и судорог и вызывает привыкание. Калкина приговорили к одному году условного наказания. Позже в интервью изданию The Guardian в 2016 году, Маколей отрицал свою зависимость от сильнодействующих наркотиков. «Что меня больше всего раздражало, так это то, что бульварная пресса пыталась все это странно подать под видом заботы обо мне, когда на самом деле просто хотела заработать на этом». Взрослый Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома» (смотрите здесь). Джон Хёрд – Питер Маккаллистер

Фото: imdb.com Актер Джон Хёрд сыграл роль отца Кевина. Несмотря на довольно успешную актерскую карьеру, его жизнь была омрачена драмами и трагедиями. Личная жизнь мужчины все никак не налаживалась. Он женился на звезде фильма «Супермен» Марго Киддер в 1979 году, но через шесть дней после свадьбы пара рассталась. Затем у него завязались романтические отношения с актрисой Мелиссой Лео, которая родила ему сына, но отношения также закончились плохо, актер был арестован по подозрению в насилии в 1991 году. Хёрд был женат еще дважды – на Шарон Хёрд и Лане Притчард. Его брак с Ланой распался всего через 7 месяцев.

Фото: Mark Mainz, Getty Images Его сын от брака с Шарон, Джон Максвелл, погиб в 2016 году в возрасте 22 лет. Как сообщалось, парень скончался во сне и на момент смерти уже не поддерживал связь со своим знаменитым отцом. Спустя год Джон Хёрд был найден мертвым в комнате отеля в Калифорнии. У 71-летнего актера случился сердечный приступ. «Один дома»: актеры знаменитого фильма 25 лет спустя Робертс Блоссом – Старик Марли

Фото: imdb.com Робертс Блоссом сыграл роль соседа Кевина – Старика Марли. Последним появлением актера на большом экране стал фильм «Быстрый и мертвый» 1995 года. Мужчина стал вдовцом после смерти второй жены, Мэрилин. Самого Блоссома поместили в дом престарелых. Актер умер от инсульта в 2011 году, когда ему было 87 лет. Спустя три года после смерти актера в его семье случилась трагедия – его сын Майкл скончался от рака. Джон Кэнди – Гас Полински

Фото: imdb.com Легенда Голливуда Джон Кэнди сыграл в «Один дома» небольшую роль – добродушного музыканта, который подвозит маму Кевина из аэропорта. Успешная карьера Кэнди была прервана в 1994 году – спустя четыре года после выхода фильма «Один дома». Актеру было 43 года. Он потерял сознание во время съемок своего последнего фильма «Караван на Восток» в Мексике и скончался от сердечного приступа.