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«Один дома»: актеры знаменитого фильма 25 лет спустя

07 января 2016 17:45
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Новости США. Тем, кто смотрел фильм «Один дома» в кинотеатрах, сложно поверить, что эта картина, которая сейчас уже считается классикой, была снята в 1990 году.

В честь 25-летнего юбилея давайте посмотрим, как выглядят актеры этого знаменитого фильма сегодня.

Маколей Калкин (Кевин МакКаллистер)

«Один дома»: актеры знаменитого фильма 25 лет спустя-1

Фильм «Один дома» сделал из десятилетнего мальчика настоящую звезду своего времени. В настоящее время его голосом говорят несколько персонажей мультфильма «Робоцып».  Также Маколей Калкин является фронтменом группы Pizza Underground, сообщает The Huffington Post.

Джо Пеши (Гарри Лайм)

«Один дома»: актеры знаменитого фильма 25 лет спустя-4

Оскороносный актер продолжил сниматься в фильмах, например, таких как «Мой кузен Винни» и «Казино». Но в 1999 году объявил, что уходит на пенсию. Так и случилось. Правда, в 2006 году Джо Пеши снова появился на экранах. Это была работа в фильме «Ложное искушение». В 2010 он снялся в фильме «Ранчо любви».

Дэниэл Стерн (Марвин Мерчантс)

«Один дома»: актеры знаменитого фильма 25 лет спустя-7

Актер, наиболее известный озвучкой в сериале «Чудесные годы», продолжал сниматься в бессчетном количестве фильмов и телесериалов. Например, в сериале «Манхэттен» на канале WGN America.

Кэтрин О’Хара (Кейт МакКаллистер)

«Один дома»: актеры знаменитого фильма 25 лет спустя-10

Обладательница премии «Эмми» продолжила работу в Голливуде, снимаясь во множестве фильмов и сериалов. Например, ее можно увидеть в ситкоме «Шиттс Крик».

Джон Херд (Питер МакКаллистер)

«Один дома»: актеры знаменитого фильма 25 лет спустя-13

Актер много работает в Голливуде и сейчас. Его последняя работа – роль в картине «Кипящий котел» в 2015 году.

Герри Бамман (Фрэнк МакКаллистер)

«Один дома»: актеры знаменитого фильма 25 лет спустя-16

Недавно его можно было увидеть в роли приглашенной звезды в сериале «Последователи».

Терри Снелл (Лесли МакКаллистер)

«Один дома»: актеры знаменитого фильма 25 лет спустя-19

В последний раз она появилась на экранах в 2008 году в фильме «Не шутите с Зоханом», после чего оставила карьеру актрисы и стала агентом по талантам.

Девин Рэтрей (Базз МакКаллистер)

«Один дома»: актеры знаменитого фильма 25 лет спустя-22

Девин Рэтрей сыграл одного из самых ужасных братьев, после чего продолжил работу в Голливуде. У него есть несколько проектов на 2016 год, а в 2015 году его можно было увидеть в фильме «Провал на 3-ей улице».

Анджела Геталс (Линни МакКаллистер) 

«Один дома»: актеры знаменитого фильма 25 лет спустя-25

Актриса не снялась в продолжении фильма «Один дома», но продолжила активную работу в Голливуде. Наверное, одной из самых знаменитых ее работ является роль в сериале «24 часа».

Хиллари Вульф (Меган МакКаллистер)

«Один дома»: актеры знаменитого фильма 25 лет спустя-28

После фильма «Один дома» в 1992 году девушка снялась в фильме «Большие девочки не плачут…они дают сдачи», а также  исполнила свою роль в фильме «Один дома 2», после этого закончила свою актерскую карьеру. Позже представляла Соединенные Штаты в борьбе дзюдо на летних Олимпийских играх в 1996 и 2000 годах.

Майкл К. Маррона (Джефф МакКаллистер)

«Один дома»: актеры знаменитого фильма 25 лет спустя-31

Одной из самых известных ролей актера является роль старшего Пита в шоу канала Никелодеон «Приключения Пита и Пита». В настоящее время он работает электриком на съемочных площадках.

Кристин Минтер (Хэзер МакКаллистер)

«Один дома»: актеры знаменитого фильма 25 лет спустя-34

Кристин Минтер до сих пор снимается в кино. Она играла в сериале «Скорая помощь» на протяжении почти 10 лет, а в 2015 году ее можно было увидеть в фильме «Город огня: конец дней».

Киран Калкин (Фуллер МакКаллистер)

«Один дома»: актеры знаменитого фильма 25 лет спустя-37

В настоящее время Киран Калкин стал, наверное, даже более знаменитым, чем его брат (исполнитель главной роли) в Голливуде, сыграв в ряде фильмов. Он был приглашенной звездой в сериал «Фарго», а в следующем году его можно будет увидеть в долгожданном фильме «Добро пожаловать в кукольный дом».

Сента Мозес (Трейси МакКаллистер)

«Один дома»: актеры знаменитого фильма 25 лет спустя-40

Сента Мозес наиболее известна ролью Фиби в шоу «Мир Бикмэна». В настоящее время ее можно увидеть на канале MTV в сериале «Фальсификация», а также в сериале «Белла и бульдоги» на канале Никелодеон.

Диана Рейн (Сондра МакКаллистер)

«Один дома»: актеры знаменитого фильма 25 лет спустя-43

Актриса продолжает сниматься, сыграла в ряде короткометражек. Она также является певицей и автором песен.

Кроме того, стоит вспомнить Джона Кэнди, исполнившего роль Гаса Полински, который умер в 1994 году, а также Роберта Блоссома, который сыграл дворника Марли, его не стало в в 2011 году.

Роберт Блоссом (Марли)

«Один дома»: актеры знаменитого фильма 25 лет спустя-46

Перевод Лилия Соломенкова

# Кино # Звезды # Маколей Калкин

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