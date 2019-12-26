На 10% Рапунцель. Жительница Одессы отрастила почти двухметровую косу

Алёна Кравченко с пяти лет отращивает волосы и теперь является моделью. Длинна косы 34-летней украинки составляет более 1,8 метра. Как сообщает Daily Mail, любовь к волосам Алёне привила её мама. Женщина всегда говорила дочери, что красивые локоны украшают девушку. Иногда Кравченко подрезает секущиеся кончики, но ни разу не стриглась по-настоящему.

Фото: instagram.com/alenuwka_longhair

Сейчас у Алёны уже двое семилетних близнецов – Валерия и Мирослава. Однако и теперь женщине приходят сообщения от мужчин с предложениями о замужестве. Кравченко только посмеивается над их словами и считает, что это не всерьёз. Также жительница Одессы добавила, что к ней иногда подходят парни с просьбой потрогать или понюхать волосы.

Фото: instagram.com/alenuwka_longhair

«Когда люди видят длину моих волос, они не могут скрыть свои восторженные взгляды и эмоции, это очень приятно», – с улыбкой рассказала Алёна.

Фото: instagram.com/alenuwka_longhair

Кравченко признаётся, что иногда она наступает на свои волосы, но стричься не собирается. На уход за ними мама близняшек тратит не слишком много времени, хотя пользуется различными средствами для укрепления волос. Голову женщина моет всего по часу раз в неделю. Расчёсывается Алёна дважды в день, а стандартной причёской является коса. Девушка уже два года не моет голову шампунем. Результат вас удивит

Фото: instagram.com/alenuwka_longhair

Когда у жительницы Одессы спрашивают, как можно отрастить такие длинные волосы, Кравченко отвечает, что нужно любить свои локоны и ни на мгновение не позволять появляться желанию укоротить их.

Фото: instagram.com/alenuwka_longhair

Фото: instagram.com/alenuwka_longhair

Фото: instagram.com/alenuwka_longhair

Фото: instagram.com/alenuwka_longhair

Фото: instagram.com/alenuwka_longhair

Фото: instagram.com/alenuwka_longhair

Фото: instagram.com/alenuwka_longhair