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На 10% Рапунцель. Жительница Одессы отрастила почти двухметровую косу

26 декабря 2019 08:46
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Алёна Кравченко с пяти лет отращивает волосы и теперь является моделью. Длинна косы 34-летней украинки составляет более 1,8 метра. 

Как сообщает Daily Mail, любовь к волосам Алёне привила её мама. Женщина всегда говорила дочери, что красивые локоны украшают девушку. Иногда Кравченко подрезает секущиеся кончики, но ни разу не стриглась по-настоящему. 

На 10% Рапунцель. Жительница Одессы отрастила почти двухметровую косу-1

Фото: instagram.com/alenuwka_longhair 

Сейчас у Алёны уже двое семилетних близнецов – Валерия и Мирослава. Однако и теперь женщине приходят сообщения от мужчин с предложениями о замужестве. Кравченко только посмеивается над их словами и считает, что это не всерьёз. Также жительница Одессы добавила, что к ней иногда подходят парни с просьбой потрогать или понюхать волосы. 

На 10% Рапунцель. Жительница Одессы отрастила почти двухметровую косу-4

Фото: instagram.com/alenuwka_longhair 

«Когда люди видят длину моих волос, они не могут скрыть свои восторженные взгляды и эмоции, это очень приятно», – с улыбкой рассказала Алёна. 

На 10% Рапунцель. Жительница Одессы отрастила почти двухметровую косу-7

Фото: instagram.com/alenuwka_longhair 

Кравченко признаётся, что иногда она наступает на свои волосы, но стричься не собирается. На уход за ними мама близняшек тратит не слишком много времени, хотя пользуется различными средствами для укрепления волос. Голову женщина моет всего по часу раз в неделю. Расчёсывается Алёна дважды в день, а стандартной причёской является коса. 

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На 10% Рапунцель. Жительница Одессы отрастила почти двухметровую косу-10

Фото: instagram.com/alenuwka_longhair 

Когда у жительницы Одессы спрашивают, как можно отрастить такие длинные волосы, Кравченко отвечает, что нужно любить свои локоны и ни на мгновение не позволять появляться желанию укоротить их. 

На 10% Рапунцель. Жительница Одессы отрастила почти двухметровую косу-13

Фото: instagram.com/alenuwka_longhair 

На 10% Рапунцель. Жительница Одессы отрастила почти двухметровую косу-15

Фото: instagram.com/alenuwka_longhair 

На 10% Рапунцель. Жительница Одессы отрастила почти двухметровую косу-17

Фото: instagram.com/alenuwka_longhair 

На 10% Рапунцель. Жительница Одессы отрастила почти двухметровую косу-19

Фото: instagram.com/alenuwka_longhair 

На 10% Рапунцель. Жительница Одессы отрастила почти двухметровую косу-21

Фото: instagram.com/alenuwka_longhair 

На 10% Рапунцель. Жительница Одессы отрастила почти двухметровую косу-23

Фото: instagram.com/alenuwka_longhair 

На 10% Рапунцель. Жительница Одессы отрастила почти двухметровую косу-25

Фото: instagram.com/alenuwka_longhair 

Несколько месяцев назад мы рассказывали о девушках, у которых необычайно длинные волосы.

Посмотреть на фотографии красавиц можно здесь

# Красота # калейдоскоп # Алёна Кравченко # Фотофакт

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