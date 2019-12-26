Чем опасно заряжать телефон ночью? Отвечают эксперты

Срок службы батареи смартфонов может сократиться, если неправильно заряжать телефон. Как сообщает Business Insider, эксперты Batterie Ingenieure, занимающиеся производством и исследованием аккумуляторов, считают, что если оставлять гаджет заряжаться на всю ночь, то срок службы литий-ионных батарей будет уменьшаться. С другой стороны, не все производители мобильников волнуются на этот счёт.

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Например, в Apple поясняют, что время зарядки не оказывает особого воздействия на батарею. Аккумулятор истощает свой ресурс по мере каждого заряда на 100%, но не обязательно за один раз. Можно зарядить телефон на 30%, затем на 50%, а затем – ещё на 20%. Это будет один цикл. Точно также можно сразу зарядить на 100%, это не повлияет на срок службы батареи. Менеджер Google считает опасения относительно чрезмерной зарядки устаревшей проблемой. По его словам, при нынешних аккумуляторах и технологиях оптимизации бояться нечего. Когда заряд достигнет 100%, подача электричества прекратится, но вновь запустится, если телефон разрядится до 99%. Исследователи США пришли к выводу, что излучение смартфонов не наносит существенного вреда

Фото: pixabay.com

На вопрос о том, как продлить срок службы батареи, компании отвечают по-разному. В Batterie Ingenieure считают, что лучше всего держать заряд на уровне 30 – 50%. В Samsung утверждают, что не менее 50%, а если заряд опускается ниже 20%, то это совсем нехорошо. В Apple советуют держать смартфон заряженным примерно на 50%. Но все сходятся во мнении, что постоянно держать уровень заряда в 100% – вредно. Отмечается, что если человек меняет телефон через каждые год-два, то об аккумуляторе вообще можно не волноваться. За это время заметных изменений не будет.

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