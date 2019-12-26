«Поцелуй её за меня». Девочка поблагодарила маму за рождение младшей сестры

Девушка показала письмо, которое 19 лет назад написала матери, когда она находилась в родильном доме.

Пользовательница «Пикабу» под ником IraNeIra недавно получила от родителей письмо, которое она сама написала матери в 11 лет. Женщина в тот момент находилась в роддоме и подарила своей старшей дочке сестру.

IraNeIra в свои юные годы очень волновалась и трогательно поблагодарила маму за такой подарок.

«Записку нашли случайно, я помню, что писала много маме, но вот что именно, конечно, не помнила уже. А сегодня прям такая милота разлилась по душе», – поделилась впечатлениями пользовательница «Пикабу».