«Продолжение не хуже! Просто другое»: в сети активно обсуждают новое «Простоквашино»

На неделе Иван Охлобыстин опубликовал в Instagram фрагмент новой серии мультфильма «Простоквашино».

В комментариях под видео появилось множество мнений. Одни считают, что мультфильм не нуждается в продолжении. (Орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Стесняюсь спросить, а нельзя было не трогать дядю Фёдора?»,

«Создавайте свои мультфильмы и озвучивание как хотите!»,

«Нельзя сделать продолжение лучше... В этом можно убедиться как сняты мушкетёры, ирония судьбы или с лёгким паром, да и многое другое… Если те фильмы, мультфильмы можно смотреть по 100 и более раз, то новые, увы, посмотришь один раз и больше желание смотреть не имеется. Это показательно, что ничего нового придумать в настоящее время ни кинематографы, ни мультипликаторы не могут, кроме наверное «Маши и медведь». А снимать по типу как нынешние сериалы, только бы снять… Качество страдает, увы».