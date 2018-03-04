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«Продолжение не хуже! Просто другое»: в сети активно обсуждают новое «Простоквашино»

04 марта 2018 08:40
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На неделе Иван Охлобыстин опубликовал в Instagram фрагмент новой серии мультфильма «Простоквашино».  

В комментариях под видео появилось множество мнений. Одни считают, что мультфильм не нуждается в продолжении. (Орфография и пунктуация авторов сохранены).   

«Стесняюсь спросить, а нельзя было не трогать дядю Фёдора?»,  

«Создавайте свои мультфильмы и озвучивание как хотите!»,  

«Нельзя сделать продолжение лучше... В этом можно убедиться как сняты мушкетёры, ирония судьбы или с лёгким паром, да и многое другое… Если те фильмы, мультфильмы можно смотреть по 100 и более раз, то новые, увы, посмотришь один раз и больше желание смотреть не имеется. Это показательно, что ничего нового придумать в настоящее время ни кинематографы, ни мультипликаторы не могут, кроме наверное «Маши и медведь». А снимать по типу как нынешние сериалы, только бы снять… Качество страдает, увы».  

«Продолжение не хуже! Просто другое»: в сети активно обсуждают новое «Простоквашино»-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале LennyLenny5  

Другие, напротив, утверждают, что новый вариант мультфильма привлечёт внимание детей.  

«Очень здорово! Вдохнули новую жизнь в любимый мультфильм! Надеюсь, весь сериал будет такой же интересный, как и этот отрывок. Думаю, очень многие дети потом воспылают посмотреть советский мультик, да и вообще начнут фанатеть по теме Простоквашино»,  

«А мне нравится. К слову, это мой любимый мультфильм. И продолжение не хуже! Просто другое. У нас и время другое, если что»,  

«Супер. Да, старые мультики для детей лучше! Но давайте на минуточку заметим, что мы все то уже живём в другом веке инноваций, и уже просто недостаточно нашим детям мультиков из прошлого».  

«Продолжение не хуже! Просто другое»: в сети активно обсуждают новое «Простоквашино»-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале LennyLenny5  

О продолжении «Простоквашино» стало известно ещё в 2016 году. Осенью 2017 года появилась информация о примерной дате выхода первой серии.  

В то же время Эдуард Успенский выступил против продолжения мультфильма.

«Не должен кот Матроскин строить метрополитен!» – здесь подробнее.

# Мультфильмы # калейдоскоп # Эдуард Успенский # Иван Охлобыстин # Видеофакт

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