Прямой эфир

Алый ибис сел на голову телеведущей в прямом эфире

03 марта 2018 10:37
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Новости США. Алый ибис сел на голову ведущей в прямом эфире американского телеканала. Нишель Медина не растерялась и была готова продолжить вести программу, но её коллега Эрик Канерт не смог сдержать смех.  

Алый ибис сел на голову телеведущей в прямом эфире-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Eric Kahnert  

Видео было опубликовано на YouTube. Ролик набрал более 50 тысяч просмотров. Несколько пользователей прокомментировали инцидент.  

Алый ибис сел на голову телеведущей в прямом эфире-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Eric Kahnert  

«Хорошо, что птичка сразу улетела, могла визитку после себя оставить, тогда ещё смешнее было бы»,  

«Подделка. Если бы это произошло на самом деле, женщина бы испугалась, ужаснулась. Выглядит так, словно кто-то бросает птицу на голову девушке. Они практиковали это несколько раз для получения идеального кадра, чтобы обмануть публику»,  

«Вот это профессионализм! Вот это выдержка!».  

Алый ибис сел на голову телеведущей в прямом эфире-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Eric Kahnert  

Позже стало известно, что ибиса привезли из зоопарка Сан-Диего для съёмок.  

Зимой 2018 года ворона сорвала выпуск прогноза погоды.  

Птица с любопытством заглядывала в камеру – здесь подробнее.  

# Видеофакт # Курьезы # калейдоскоп # Нишель Медина # Эрик Канерт

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