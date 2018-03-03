Алый ибис сел на голову телеведущей в прямом эфире

Новости США. Алый ибис сел на голову ведущей в прямом эфире американского телеканала. Нишель Медина не растерялась и была готова продолжить вести программу, но её коллега Эрик Канерт не смог сдержать смех.

Видео было опубликовано на YouTube. Ролик набрал более 50 тысяч просмотров. Несколько пользователей прокомментировали инцидент.

«Хорошо, что птичка сразу улетела, могла визитку после себя оставить, тогда ещё смешнее было бы»,

«Подделка. Если бы это произошло на самом деле, женщина бы испугалась, ужаснулась. Выглядит так, словно кто-то бросает птицу на голову девушке. Они практиковали это несколько раз для получения идеального кадра, чтобы обмануть публику»,

«Вот это профессионализм! Вот это выдержка!».