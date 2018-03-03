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На свадьбу принца Гарри и Меган Маркл приглашены 2640 человек

03 марта 2018 07:32
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Новости Великобритании. На свадьбу принца Гарри и Меган Маркл в Виндзорский замок пригласили 2 640 человек.  

Как сообщает Daily Mail, среди приглашённых 1 200 человек будут отобраны представителями королевы. Также приглашены 200 человек из благотворительных организаций, 100 учеников из двух местных школ, 610 жителей Виндзора и 530 сотрудников королевских владений.  

На свадьбу принца Гарри и Меган Маркл приглашены 2640 человек-1

Фото: Getty Images

Свадьба назначена на 19 мая 2018 года. Церемония пройдёт в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Большую часть свадебных расходов возьмёт на себя королевская семья, но обеспечивать безопасность торжественного мероприятия будет государство.  

Дата свадьбы вызывает некоторые опасения. 19 мая в Великобритании будет проходить финальный матч Кубка Англии, на котором должен присутствовать принц Уильям. Вместе с тем утверждается, что одно событие не помешает другому. Ожидается, что этот день станет незабываемым для Великобритании.  

На свадьбу принца Гарри и Меган Маркл приглашены 2640 человек-4

Фото: Associated Press  

Принц Гарри сделал предложение Меган Маркл после романа, который длился 16 месяцев. До этого американская актриса, которая наиболее известна по роли Рэйчел Зейн в сериале «Форс-мажоры», подвергалась нападкам со стороны СМИ.  

В ноябре 2017 года было объявлено о помолвке.

Принц Гарри рассказал об этом своей семье и был благословлен родителями Маркл – подробности здесь.

# калейдоскоп # Королевская семья # Принц Гарри # Меган Маркл

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