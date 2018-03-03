На свадьбу принца Гарри и Меган Маркл приглашены 2640 человек
Новости Великобритании. На свадьбу принца Гарри и Меган Маркл в Виндзорский замок пригласили 2 640 человек.
Как сообщает Daily Mail, среди приглашённых 1 200 человек будут отобраны представителями королевы. Также приглашены 200 человек из благотворительных организаций, 100 учеников из двух местных школ, 610 жителей Виндзора и 530 сотрудников королевских владений.
Свадьба назначена на 19 мая 2018 года. Церемония пройдёт в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Большую часть свадебных расходов возьмёт на себя королевская семья, но обеспечивать безопасность торжественного мероприятия будет государство.
Дата свадьбы вызывает некоторые опасения. 19 мая в Великобритании будет проходить финальный матч Кубка Англии, на котором должен присутствовать принц Уильям. Вместе с тем утверждается, что одно событие не помешает другому. Ожидается, что этот день станет незабываемым для Великобритании.
Принц Гарри сделал предложение Меган Маркл после романа, который длился 16 месяцев. До этого американская актриса, которая наиболее известна по роли Рэйчел Зейн в сериале «Форс-мажоры», подвергалась нападкам со стороны СМИ.
В ноябре 2017 года было объявлено о помолвке.
Принц Гарри рассказал об этом своей семье и был благословлен родителями Маркл – подробности здесь.