На свадьбу принца Гарри и Меган Маркл приглашены 2640 человек

Как сообщает Daily Mail, среди приглашённых 1 200 человек будут отобраны представителями королевы. Также приглашены 200 человек из благотворительных организаций, 100 учеников из двух местных школ, 610 жителей Виндзора и 530 сотрудников королевских владений.

Новости Великобритании. На свадьбу принца Гарри и Меган Маркл в Виндзорский замок пригласили 2 640 человек.

Свадьба назначена на 19 мая 2018 года. Церемония пройдёт в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Большую часть свадебных расходов возьмёт на себя королевская семья, но обеспечивать безопасность торжественного мероприятия будет государство.

Дата свадьбы вызывает некоторые опасения. 19 мая в Великобритании будет проходить финальный матч Кубка Англии, на котором должен присутствовать принц Уильям. Вместе с тем утверждается, что одно событие не помешает другому. Ожидается, что этот день станет незабываемым для Великобритании.